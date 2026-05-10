Sofi Pachano compartió con sus seguidores un tierno y relajado resumen de esta nueva etapa de su vida después de convertirse en mamá de Vito.
Leé más
A través de un posteo en Instagram, la actriz y cocinera publicó un “dump” de imágenes con el mensaje “Dumpcito de vuelta a la programación habitual!”, dejando ver cómo poco a poco fue recuperando parte de su rutina cotidiana.
QUÉ PUBLICÓ SOFIA PACHANO
En la publicación, Sofi mostró distintos momentos de su día a día que reflejan esta vuelta a la normalidad: desde el regreso al gimnasio hasta salidas con amigos, bodas junto a su pareja, ratos en la cocina preparando fideos y también planes para disfrutar de recitales, entre otras escenas personales.
De este modo, dejó en claro que, aunque su vida cambió con la llegada de Vito, también encontró la manera de volver a conectar con sus hábitos, sus afectos y las actividades que disfruta.