Sofi Pachano compartió con sus seguidores un tierno y relajado resumen de esta nueva etapa de su vida después de convertirse en mamá de Vito.

A través de un posteo en Instagram, la actriz y cocinera publicó un “dump” de imágenes con el mensaje “Dumpcito de vuelta a la programación habitual!”, dejando ver cómo poco a poco fue recuperando parte de su rutina cotidiana.

Sofi Pachano mostró cómo retomó su rutina tras ser mamá de Vito. Crédito: Instagram

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QUÉ PUBLICÓ SOFIA PACHANO

En la publicación, Sofi mostró distintos momentos de su día a día que reflejan esta vuelta a la normalidad: desde el regreso al gimnasio hasta salidas con amigos, bodas junto a su pareja, ratos en la cocina preparando fideos y también planes para disfrutar de recitales, entre otras escenas personales.

Crédito: Instagram

Sofi Pachano mostró cómo retomó su rutina tras ser mamá de Vito. Crédito: Instagram

Sofi Pachano mostró cómo retomó su rutina tras ser mamá de Vito. Crédito: Instagram

De este modo, dejó en claro que, aunque su vida cambió con la llegada de Vito, también encontró la manera de volver a conectar con sus hábitos, sus afectos y las actividades que disfruta.