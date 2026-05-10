Un nuevo escándalo sacudió la noche de zona norte y tiene como protagonista a Rocío Oliva. La ex de Diego Maradona volvió a estar en boca de todos después de que se viralizara un video donde se la ve envuelta en una pelea a las trompadas dentro del boliche Tropitango, uno de los lugares más concurridos por futbolistas y figuras del espectáculo.

Las imágenes se difundieron este domingo en Infama, y no tardaron en explotar en redes sociales. En el video, Oliva aparece en el centro de la pista, rodeada de varias personas y personal de seguridad, en medio de un fuerte cruce que terminó a los empujones y manotazos.

Rocío Oliva y Néstor Ortigoza. Crédito: Instagram

Según detallaron en el ciclo de Marcela Tauro, todo habría comenzado por un conflicto que involucró a una amiga de Oliva. “Fue adentro y parece que una amiga de ella tuvo un problema. En la cuenta Lomaspopu pusieron este video”, explicó Santiago Sposato al presentar las imágenes.

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ROCÍO OLIVA QUEDÓ EN MEDIO DE UNA VIOLENTA PELEA EN UN BOLICHE Y HAY VIDEO

Mientras los panelistas intentaban reconstruir lo sucedido, Karina Iavícoli sugirió que la reacción de Oliva podría haber sido en defensa de alguien cercano: “Habría que saber la otra parte, qué le pasó a la amiga. Capaz alguien la tocó”, lanzó en pleno debate.

Por su parte, Gonzalo Sorbo analizó cuadro por cuadro el video y destacó un gesto puntual de Rocío Oliva antes del forcejeo: “Hay un gesto que hace ella como ‘¿Qué te pasa?’ y ahí después viene el manotazo. Veo que es un hombre, parece uno de seguridad”, señaló.

Rocío Oliva. Foto: Infama

Uno de los momentos más comentados fue cuando un miembro de seguridad le agarró la mano a Oliva en pleno forcejeo, una escena que Cora Debarbieri remarcó en el piso: “Qué fuerte cuando el seguridad le agarra la mano a ella”. Hasta el momento, Rocío Oliva no hizo declaraciones públicas ni explicó qué fue lo que desencadenó la pelea.

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