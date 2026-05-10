Un nuevo escándalo sacudió la noche de zona norte y tiene como protagonista a Rocío Oliva. La ex de Diego Maradona volvió a estar en boca de todos después de que se viralizara un video donde se la ve envuelta en una pelea a las trompadas dentro del boliche Tropitango, uno de los lugares más concurridos por futbolistas y figuras del espectáculo.
Las imágenes se difundieron este domingo en Infama, y no tardaron en explotar en redes sociales. En el video, Oliva aparece en el centro de la pista, rodeada de varias personas y personal de seguridad, en medio de un fuerte cruce que terminó a los empujones y manotazos.
Según detallaron en el ciclo de Marcela Tauro, todo habría comenzado por un conflicto que involucró a una amiga de Oliva. “Fue adentro y parece que una amiga de ella tuvo un problema. En la cuenta Lomaspopu pusieron este video”, explicó Santiago Sposato al presentar las imágenes.
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ROCÍO OLIVA QUEDÓ EN MEDIO DE UNA VIOLENTA PELEA EN UN BOLICHE Y HAY VIDEO
Mientras los panelistas intentaban reconstruir lo sucedido, Karina Iavícoli sugirió que la reacción de Oliva podría haber sido en defensa de alguien cercano: “Habría que saber la otra parte, qué le pasó a la amiga. Capaz alguien la tocó”, lanzó en pleno debate.
Por su parte, Gonzalo Sorbo analizó cuadro por cuadro el video y destacó un gesto puntual de Rocío Oliva antes del forcejeo: “Hay un gesto que hace ella como ‘¿Qué te pasa?’ y ahí después viene el manotazo. Veo que es un hombre, parece uno de seguridad”, señaló.
Uno de los momentos más comentados fue cuando un miembro de seguridad le agarró la mano a Oliva en pleno forcejeo, una escena que Cora Debarbieri remarcó en el piso: “Qué fuerte cuando el seguridad le agarra la mano a ella”. Hasta el momento, Rocío Oliva no hizo declaraciones públicas ni explicó qué fue lo que desencadenó la pelea.
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