Una foto publicada por Rocío Oliva en sus historias de Instagram despertó rumores inmediatos de casamiento con el exfutbolista Néstor Ortigoza. En la imagen, un detalle no pasó desapercibido: una alianza en uno de sus dedos, lo que llevó a muchos a pensar que la pareja habría dado el “sí” en secreto.

Ante las versiones, Ciudad Magazine se contactó con la periodista deportiva y ex de Diego Maradona, quien aclaró en exclusiva qué hay detrás del anillo. “¿Te casaste con tu pareja?”, se le preguntó a la comunicadora, quien enseguida contestó: “Hola, no”.

Rocío Oliva se habría casado con Néstor Ortigoza (Foto: Instagram/@rocio_g_oliva).

“Subí la foto por las manos y el anillo es del casamiento de mi mamá con mi papá y lo conservo yo desde siempre, desde que enviudó mi mamá”, explicó Rocío, descartando de manera contundente cualquier boda reciente con Ortigoza.

Consultada sobre si existen planes de casamiento a futuro con su actual pareja, Oliva fue sincera y dejó la puerta abierta, aunque sin apuros: “Seguramente en algún momento, por lo pronto no”.

ROCÍO OLIVA REAFIRMÓ SU DESEO DE SER MAMÁ: “SÍ, CLARO”

En el ida y vuelta con el portal, Rocío Oliva también habló sobre la posibilidad de ser madre junto a Néstor Ortigoza, algo que ya había comentado a fines del 2025 en una entrevista para el programa Puro Show.

“¿Siguen con ganas de ser padres juntos?" , indagamos a la futbolista, quien confirmó que el deseo está presente, aunque sin fechas ni definiciones inmediatas: “Sí, claro, en algún momento”.

De esta manera, Rocío Oliva llevó tranquilidad y claridad sobre la foto que encendió rumores en redes, dejando en claro que no hubo casamiento, pero sí proyectos compartidos a largo plazo con Néstor Ortigoza.

