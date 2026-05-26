La noche del 25 de mayo tuvo un cierre de lujo en Plaza de Mayo. Nahuel Pennisi apareció junto a Mario Pergolini, Agustín Aristarán y Evelyn Botto frente al Cabildo y, guitarra en mano, regaló una interpretación inolvidable de “Canción con todos”, el clásico de Armando Tejada Gómez y César Isella que inmortalizó Mercedes Sosa.

El homenaje de Otro Día Perdido, reunió a una multitud y a los responsables del ciclo de eltrece con el Coro de Garage. Todos se sumaron a Pennisi para darle vida a un cierre que fue puro sentimiento patrio y música popular.

Mario Pergolini y Nahuel Pennisi en Otro Día Perdido (Foto: captura eltrece)

El improvisado escenario, montado frente al histórico Cabildo, fue el marco perfecto para una noche especial. Pennisi, sentado en un taburete y rodeado por los integrantes del programa y el coro, desplegó su voz y sensibilidad en una canción que invita a la unión y la memoria colectiva.

La multitud no solo aplaudió: se sumó al canto y convirtió el cierre en un verdadero acto de comunión. Personas de todas las edades corearon la letra, abrigados por la noche fresca y envueltos en la emoción de un momento que, para muchos, se sintió histórico.

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NAHUEL PENNISI EXPLICÓ POR QUÉ DECIDIÓ NO OPERARSE DE LA VISTA EN TODOS ESTOS AÑOS

Antes del gran cierre musical, Pennisi fue protagonista de una entrevista íntima en Otro Día Perdido. Allí, habló de su vida, su carrera y su decisión de no operarse de la vista, a pesar de haber tenido la oportunidad.

“¿Sos ciego de chico, de nacimiento?”, le preguntó Mario Pergolini. “De nacimiento”, respondió Pennisi, y explicó que su condición se llama micro-oftalmia, una patología que afecta los nervios ópticos y que, hasta ahora, no tiene solución quirúrgica segura.

Video: Otro día perdido / Foto: captura eltrece

“Sí, opté por no hacerlo. Primero porque no me garantizaban que iba a ver y, por otro lado, sentía que era un riesgo difícil. Para que me funcionara, creo que me tienen que hacer una operación riesgosa. Y yo estoy bien así, hago lo que me gusta, disfruto, ando en bici…”, contó el artista, dejando a Pergolini casi sin palabras.

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