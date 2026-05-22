Mientras en Otro Día Perdido hablaban de la colección de hinodoros de Natalia Oreiro y su gusto por la arquitectura antigua y las casas de época, Mario Pergolini habló de la trampa de los videos virales en redes sociales en los que aparecen personas construyendo casas en el medio de la selva con el mínimo de herramientas y Agustín ‘Soy Rada’ Aristarán entró en escena.

“Viste esos tipos que con dos palos de caña en el medio de la selva se hacen tremendas casas, el otro día vi que era mentira”, comentó el conductor y la invitada se sumó: “Y sí, alguien lo filma”, entonces Pergolini agregó: “No, pero parece que era mucho más grande y tienen máquinas de todo, me quiero matar”.

Mario Pergolini en Otro Día Perdido (Foto: captura de eltrece).

“Sí, cuando me lo contó me enojé con Mario, una semana no le hablé, le dije ‘¿por qué me contas eso? Me paso horas enteras mirando al hindú dándole con un cosito, hace un hidromasaje en el medio de la selva", reveló Rada.

Pergolini siguió: “Además está en cunclillas 40 minutos así y se hizo una pileta, ¿como lo hizo?“. ”Tiene una excavadora, me lo contó él, ¡qué pisa brotes que es Mario!“, sentencio el comediante.

Agustín 'Soy Rada' Aristarán en Otro Día Perdido (Foto: captura de eltrece).

NATALIA OREIRO SUMÓ OTRO DESCUBRIMIENTO EN EL PROGRAMA DE MARIO PERGOLINI Y QUEDARON TODOS IMPACTADOS

En línea con lo que venían contando en el programa de eltrece, Natalia Oreiro sumó otro descubrimiento que la indignó y dejó a todos impactados: “Es como cuando nos contaron que la protagonista de Flash Dance cuando bailaba no era ella”.

Natalia Oreiro y Mario Pergolini en Otro Día Perdido (Foto: captura de eltrece).

“¡No! ¿La que se tiraba así el agua encima?“, indagó Mario y la actriz sumó: ”Esa, y cuando se tiraba y hacía la mortal era un bailarín hombre”. Impactado, Pergolini reveló: “¡No! Lo que hice yo con esa idea”.

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