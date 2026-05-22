En medio de su viaje por Japón, China Suárez y Mauro Icardi sorprendieron al visitar un particular lugar de Tokio: un Micro Pig Café, un espacio temático donde las personas pueden interactuar con mini cerdos, acariciarlos y jugar con ellos.

Las imágenes de la pareja rápidamente se viralizaron y despertaron curiosidad sobre el significado cultural que tienen estos animales en Japón, donde este tipo de cafeterías se volvió furor en los últimos años.

China Suárez y Mauro Icardi acariciaron cerdos en Japón (Foto de redes sociales)

Qué significa acariciar cerdos en Japón

Los Micro Pig Café forman parte de una tendencia muy popular en las grandes ciudades japonesas, al igual que los cafés de gatos, búhos o capibaras. Allí, los visitantes pasan tiempo con animales en ambientes diseñados para generar relajación y bienestar.

En la cultura japonesa, el cerdo tiene un significado muy diferente al que suele darse en Occidente. Tradicionalmente, está asociado con la abundancia, la prosperidad, la ternura y la buena fortuna. Además, también representa calma y bienestar emocional.

Por eso, en estos espacios el foco está puesto en la experiencia “kawaii”, una estética japonesa vinculada a lo adorable y tierno, muy presente en la cultura pop del país.

Muchas personas visitan estos cafés para relajarse, reducir el estrés y conectar con animales considerados cariñosos y simpáticos.