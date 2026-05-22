El 20 de mayo, Charlotte Caniggia ingresó a la casa de Gran Hermano Generación Dorada junto a otros ocho nuevos participantes y la adaptación al reality le estaría costando.

La mediática descolocó al Big con un insólito pedido tan solo 24 horas después de iniciar la convivencia dentro de la casa.

Charlotte Caniggia entró al confesionario y descolocó al Big con un insólito pedido (captura de Telefe)

Charlotte Caniggia entró al confesionario y descolocó al Big con un insólito pedido

“Hola, quería pedirte algo. ¿Tienen un cafecito, por favor?”, le dijo Charlotte desde el confesionario.

Asombrado por el inesperado comentario de la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, la voz de Gran Hermano le respondió: “¿Cafecito?”.

Entonces, Charlotte dejó en claro cuánto extraña algunos de sus hábitos diarios: “¿Pero no hay café?”.

“No, Charlotte. Esto no es un hotel”, concluyó el Big, dejándole en claro que debe adaptarse al reality.

El momento se dio además mientras los participantes originales están furiosos por las meriendas y desayunos que consumieron los nuevos jugadores, en medio de la escasez de comida dentro de la casa.

Quiénes son los nuevos participantes famosos de Gran Hermano Generación Dorada