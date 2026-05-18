Gran Hermano: Generación Dorada vuelve a quedar en el centro de la escena por las explosivas incorporaciones que podrían cambiar el juego por completo. En Intrusos dieron detalles del supuesto listado de famosos que analiza la producción para el repechaje y las futuras entradas especiales a la casa más famosa del país.

Daniel Ambrosino sorprendió al revelar algunos de los nombres que ya estarían dando vueltas en producción: “Hay mucha información dando vuelta al respecto, pero hay también un listado tentativo de personas que podrían llegar a entrar nuevamente a la casa de Gran Hermano”, explicó.

Entre los candidatos más fuertes mencionó a “Pablo Heredia, que fue un histórico de Gran Hermano”, además de Charlotte Caniggia, una de las figuras más mediáticas y polémicas del espectáculo.

Pero una de las posibles incorporaciones que más entusiasmo generó en el panel fue la de Andrea Rincón: “Fue una de las más llamativas dentro de la casa. Y, aparte, es muy guerrera. Sería bueno para esta casa”, destacaron.

Otro de los nombres que apareció fue el de Brian Lanzelotta, señalado como “uno de los grandes candidatos” para volver al reality. Mientras tanto, también se habló de la posible entrada de Carminia Masi y de Gisela “Yipio” Pintos, la participante que abandonó el juego por problemas familiares.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@yipio)

Sin embargo, el gran bombazo llegó cuando revelaron quién tendría el famoso Golden Ticket: “Sería para la gran Andrea del Boca”, aseguraron al aire. Según contaron, la negociación económica habría sido histórica. “Consiguieron el cachet más alto de la historia de Gran Hermano en la Argentina”, afirmaron, dejando en claro el enorme esfuerzo de la producción para convencer a la actriz.

Además, deslizaron que podría existir un “dos por uno” junto a su hija Anna del Boca, aunque por ahora la idea principal sería que ingrese Andrea sola: “Hasta ahora me gustaría que entren las dos”, cerraron en el panel.

Foto: Instagram (@andreadelboca)

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TAMARA PAGANINI EXPLICÓ POR QUÉ LLAMÓ “HIJO BOBO” A FRANCO ZUNINO Y SE DEFENDIÓ TRAS LA POLÉMICA

Tamara Paganini rompió el silencio luego del fuerte escándalo que se generó en Gran Hermano: Generación Dorada por el comentario que lanzó contra Franco Zunino durante una discusión dentro de la casa. Tras las críticas en redes y los cuestionamientos en vivo, la participante intentó aclarar qué quiso decir cuando lo llamó “hijo bobo” y negó que haya sido un ataque discriminatorio.

La polémica comenzó en medio de un cruce por la prueba semanal de alimentos, cuando Tamara apuntó contra Zunino por su actitud frente al desafío grupal. La frase rápidamente generó revuelo y derivó en fuertes críticas.

Frente a la repercusión, Paganini habló en el stream del realty y dio su versión de los hechos: “Le dije ‘sos el hijo bobo de Yanina Zilli’ y me di cuenta que, en cierto momento, quiso desviar la frase ‘hijo bobo’ a que yo me estaba refiriendo a una persona con discapacidad o con alguna patología”, expresó.

Tamara Paganini en Gran Hermano Generación Dorada (Foto: captura Telefe)

Luego, explicó cómo interpreta ella ese término y aseguró que nunca tuvo intención de referirse a personas con discapacidad: “Definición, para mí, de hijo bobo: el hijo que como los padres le hacen todo, nunca va a poder sobrevivir por sí mismo. La mamá le da de comer, el papá lo mantiene, si tiene un problema saltan a defenderlo... Entonces, están criando un hijo bobo, una persona boba”, sostuvo.

Más adelante, Tamara volvió a insistir sobre el sentido de sus palabras: “No se trata de discapacidad, se trata de malcrianza”, afirmó tajante. Y cerró: “Es difícil hablar sin que agarren alguna cosa que dijiste para tergiversar”.