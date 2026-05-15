Tamara Paganini rompió el silencio luego del fuerte escándalo que se generó en Gran Hermano: Generación Dorada por el comentario que lanzó contra Franco Zunino durante una discusión dentro de la casa. Tras las críticas en redes y los cuestionamientos en vivo, la participante intentó aclarar qué quiso decir cuando lo llamó “hijo bobo” y negó que haya sido un ataque discriminatorio.

La polémica comenzó en medio de un cruce por la prueba semanal de alimentos, cuando Tamara apuntó contra Zunino por su actitud frente al desafío grupal. La frase rápidamente generó revuelo y derivó en fuertes críticas.

Frente a la repercusión, Paganini habló en el stream del realty y dio su versión de los hechos: “Le dije ‘sos el hijo bobo de Yanina Zilli’ y me di cuenta que, en cierto momento, quiso desviar la frase ‘hijo bobo’ a que yo me estaba refiriendo a una persona con discapacidad o con alguna patología”, expresó.

Tamara Paganini en Gran Hermano Generación Dorada (Foto: captura Telefe)

Luego, explicó cómo interpreta ella ese término y aseguró que nunca tuvo intención de referirse a personas con discapacidad: “Definición, para mí, de hijo bobo: el hijo que como los padres le hacen todo, nunca va a poder sobrevivir por sí mismo. La mamá le da de comer, el papá lo mantiene, si tiene un problema saltan a defenderlo... Entonces, están criando un hijo bobo, una persona boba”, sostuvo.

Más adelante, Tamara volvió a insistir sobre el sentido de sus palabras: “No se trata de discapacidad, se trata de malcrianza”, afirmó tajante. Y cerró: “Es difícil hablar sin que agarren alguna cosa que dijiste para tergiversar”.

Gran Hermano: salió a la luz el trabajo oculto de Franco Zunino (foto de Telefe)

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TREMENDO CRUCE DE SOL ABRAHAM CON TAMARA PAGANINI EN GRAN HERMANO: “JUGADORA BIZARRA”

La tensión en Gran Hermano: Generación Dorada volvió a estallar, esta vez con un durísimo cruce entre Solange “Sol” Abraham y Tamara Paganini (en abril de 2026) durante la cena de nominados que se vio en vivo en el reality de Telefe.

Todo comenzó cuando Sol fue consultada sobre a quién quería fuera de la casa. Sin dudarlo, fue directo al hueso: “Quiero que se vaya Tamara”. ¿El motivo? “Me parece una jugadora bizarra”, disparó.

Lejos de quedarse callada, Tamara recogió el guante y contraatacó con dureza: “Yo quiero que se vaya Sol porque ya me aburre el juego. Son enfrentamientos de cacareo, sin contenido. Me da como cringe y también bizarro”, lanzó, picante.

Foto: Captura (Telefe)

El ida y vuelta subió de tono rápidamente. Paganini fue más allá y cuestionó la forma de jugar de su compañera: “En cualquier momento empieza a largar lágrimas cuando acusa a otra persona de hacer algo que ella hace. Los demás son malos cuando lo hacen, pero ella no. Me parece que ya está la era de esta chica”.

Pero Sol no se achicó y defendió su lugar en el juego con firmeza: “Yo tengo contenido por mí y no por colgarme de nadie. Yo soy yo y muero en la mía”. Y contraatacó con una acusación directa: “Tamara se cuelga de Brian Sarmiento todo el tiempo”.

En medio del clima explosivo, Abraham dejó en claro su postura dentro del reality: “Yo voy a todo o nada. Si tengo algo es contenido. Me apasiona Gran Hermano y si esto acá es por eso”, cerró, tajante.