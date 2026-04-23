La casa de Gran Hermano Generación Dorada volvió a entrar en clima de tensión tras una nueva gala de nominación que dejó una placa picante y abierta, con varios jugadores en riesgo de abandonar el reality el próximo lunes 27 de abril.

Con todos los participantes pasando por el confesionario el 22 de abril, la lista de nominados quedó conformada por Solange Abraham, Tamara Paganini, Franco Zunini, Gisela “Yipio” Pintos, Daniela de Lucía, Eduardo, Danelik, Yanina Zilli y Brian Sarmiento.

Gran Hermano: quién lidera la votación para ser eliminado el 27 de abril (captura de Telefe)

La revelación que sacudió a Gran Hermano: quién se iría el lunes

En medio de la expectativa, Pía Shaw sorprendió al revelar información clave sobre cómo vienen las votaciones del público.

“Quiero decirles que en la encuesta Brian viene primero para salir”, afirmó la panelista de A la Barbarossa, dejando en evidencia quién sería, por ahora, el principal candidato a abandonar la casa.

Gran Hermano: quién lidera la votación para ser eliminado el 27 de abril (captura de Telefe)

Cómo sigue la votación en Gran Hermano

Si bien el dato generó fuerte repercusión, lo cierto es que la votación recién comienza y puede cambiar minuto a minuto. El comportamiento de los jugadores, las estrategias y los conflictos dentro de la casa serán determinantes en los próximos días.

Por ahora, Brian Sarmiento aparece como el más complicado, pero nada está dicho en un juego donde todo puede modificarse en cuestión de horas.

La definición llegará el lunes 27 de abril, en una gala que promete ser decisiva y que podría reconfigurar por completo el tablero de Gran Hermano.