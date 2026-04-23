Luego de pasar una semana en La Casa de los Famosos en México, Solange Abraham volvió a Gran Hermano Generación Dorada y protagonizó un tenso cruce con Yipio y Daniela de Lucía que hizo estallar la casa.

Durante su ausencia, Dani decidió volver a ocupar su cama, que estaba siendo usada por Sol, y el gesto no cayó nada bien. Pero el conflicto no terminó ahí: también dieron vuelta una foto personal de Abraham, lo que desató la furia.

“Yo no quiero que Sol esté en esta zona. Yo me paso a esa cama. Vuelvo a foja cero”, lanzó Dani al justificar el cambio. Y Titi sumó, picante: “Quiero ver la cara de la mina cuando llegue”.

Gran Hermano: Yipio explotó contra Solange Abraham (captura de Telefe)

El escándalo estalló cuando Sol volvió a la casa de Gran Hermano

Apenas regresó, Sol fue directa al punto: “La cama no me importa, quiero la foto”. Sin vueltas, Pincoya admitió lo que había hecho: “Yo le di vuelta la foto porque no la quiero mirar”.

“La dio vuelta porque no te quería ver”, intervino Yipio. Y a partir de ahí, todo se desmadró.

Gran Hermano: Yipio explotó contra Solange Abraham (captura de Telefe)

Yipio y Sol: insultos, gritos y máxima tensión en Gran Hermano

La reacción de Sol, con tono burlón, encendió aún más la pelea: “Ay, porque la estrategia es cambiarme la cama. Vos Dani sos la persona más aburrida de la casa. Son unas fracasadas”.

Yipio no se quedó atrás y explotó sin filtro: “Ay, qué mina estúpida que sos. Tiene gana de hacer showcito porque recién llegó”.

La discusión escaló rápidamente. “Cerrá el orto y no te hagas la víctima. Sos una nena de 5 años sin argumentos. Bien pelotuda”, disparó, completamente sacada.

Lejos de calmar las aguas, Sol respondía con gestos y burlas, lo que enfureció aún más a su compañera.

La acusación más fuerte contra Solange Abraham

En el momento más álgido del cruce, Yipio lanzó una durísima acusación: “Si fueras solo estúpida no sería un problema, el problema es que sos una mierda de persona. Sacrificaste a tu amiga por meterla en una mentira y está afuera”.

Mientras tanto, Sol le festejaba las palabras con actitud irónica, como si se tratara de un juego, lo que dejó en evidencia la grieta total dentro de la casa.