A pesar de su enorme reconocimiento y popularidad, poco se sabe de la vida privada de Carlos Alberto “Indio” Solari. Mucho menos, de su hijo, a quien llamó Bruno.

El cantante y fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se casó con su esposa Virginia Mones Ruiz a fines de la década del 80. Juntos, tuvieron a su único hijo, que ya cumplió 23 años.

Virigina, Bruno e Indio.

Si bien de vez en cuando la pareja comparte en sus redes, en momentos especiales como cumpleaños o aniversarios, fotos en familia, al ser recuerdos al joven se lo ve de niño y jamás en la actualidad.

ASÍ CAMBIÓ LA VIDA DEL INDIO SOLARI A PARTIR DEL NACIMIENTO DE BRUNO

Tiempo atrás, el Indio Solari había revelado cómo cambió su vida desde que se convirtió en papá de Bruno.

“Tengo una relación muy linda con Bruno. No soy de tironearlo. Siento devoción por él. Es que el crío no solo despierta tu interés sentimental, lo afectivo; también potencia lo intelectual. Eso sí, no aprendí a jugar a las maquinitas y tendría que haber aprendido”, había dicho.