Lejos de que el escándalo que despertó el descargo que hizo Eugenia “la China” Suárez contra Benjamín Vicuña (con quien tiene a sus hijos Magnolia y Amancio) en Sálvese Quien Pueda hablaron del mal momento que está pasando el actor chileno.

“A mí me llega que está devastado Vicuña, por supuesto, que le duele todo el cuerpo y que tiene mucha fiebre. Que por la pelea (con la China) quedó así, y que Nicolás Cabré (ex de Eugenia, con quien tiene a Rufina) lo llama para ver si necesita ayuda. Una amiga de Cabré me está contando esto”, expresó Ximena Capristo en vivo.

Tras escucharlo, Yanina Latorre sumó: “Es verdad. Benjamín está enfermo y tiene fiebre. Está devastado, no lo puede creer y deprimido. Además, está por estrenar una película, estaban por hacer la conferencia de prensa y pidió por favor que le pospongan la fecha”.

“Están medio ajustados, los productores están enojados y Benjamín empezó a discutir con productores y actores porque esto le empieza a traer problemas laborales. Tenés que poner buena cara, y la prensa no le va a preguntar por la película, le van a preguntar por esto”, cerró la conductora.

ASEGURAN QUE NICOLÁS CABRÉ LE ENVIÓ UNA CARTA DOCUMENTO A LA CHINA SUÁREZ: LOS MOTIVOS

Luego del tremendo descargo que hizo Eugenia “la China” Suárez contra Benjamín Vicuña después de revocarla el permiso para salir al exterior a los hijos que tienen en común, Magnolia y Amancio, se conoció que Nicolás Cabré (que tiene a Rufina con la actriz) le habría seguido los mismos pasos al chileno.

Así lo dio a conocer en Marcela Tauro en Intrusos: “Cabré ya habría enviado la carta documento al departamento de la China Suárez en Capital, para revocarle, mediante un escribano, el permiso permanente que tiene la actriz”, detalló.

“Le revocaron el poder y ya se lo comunicaron a La China, ya está informada”, agregó, dejando en claro que el galán no estaría tan contento con la idea de que su ex se lleve a su hija al país donde deberá instalarse Mauro Icardi, el novio de Eugenia, para jugar en el Galatasaray.