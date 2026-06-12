La ex ganadora de Gran Hermano, Marianela Mirra, volvió a quedar en el centro de la escena luego del fuerte cruce que protagonizó con Pochi, la creadora de Gossipeame.

En medio de la controversia por la difusión de una imagen junto a José Alperovich, la tucumana tomó una llamativa decisión que no pasó desapercibida entre sus seguidores.

EL ORIGEN DEL ENFRENTAMIENTO

Todo comenzó cuando Pochi compartió una fotografía en la que se veía a Mirra caminando junto al exgobernador tucumano, quien cumple prisión domiciliaria tras haber sido condenado a 16 años de cárcel por abuso y violencia sexual contra una sobrina. Según trascendió, la salida correspondía a una consulta médica y contaba con la custodia correspondiente.

La publicación generó una inmediata reacción de Marianela, que apuntó contra la panelista. Lejos de quedarse callada, respondió públicamente y dejó en claro su malestar por la exposición.

Tras el descargo de la ex participante del reality, Pochi recogió el guante y lanzó una irónica respuesta: “El encierro debe ser duro. Aunque no tanto en Puerto Madero, pero debe traer sus consecuencias”. La réplica de Mirra no tardó en llegar y fue contundente: “Ridícula”.

LA DECISIÓN QUE TOMÓ MARIANELA MIRRA

En medio de la repercusión mediática y la ola de comentarios que generó el episodio, Marianela optó por dar un giro en sus redes sociales. La ex GH eliminó su antigua presencia digital y abrió una nueva cuenta de Instagram con un perfil mucho más reservado.

Marianela Mirra reapareció con una nueva identidad en redes tras la polémica por Alperovich. Crédito: Captura X

Lo que más llamó la atención fue el nombre elegido para esta nueva etapa virtual: “Male Alperovich”. El perfil permanece privado y, por el momento, cuenta con apenas 65 seguidores, una cifra que sugiere que busca mantener el contacto únicamente con su círculo más íntimo.

Foto: Instagram Marianela Mirra

Además, la cuenta sigue a más de 800 personas y ya acumula varias publicaciones, aunque su contenido no está disponible para el público general.

UN NUEVO CAPÍTULO EN SU EXPOSICIÓN PÚBLICA

La decisión de adoptar el apellido de Alperovich en redes sociales alimentó aún más las especulaciones sobre el vínculo entre ambos y volvió a instalar a Marianela Mirra en el centro del debate mediático.

Mientras continúa la polémica por la fotografía difundida y el enfrentamiento con Pochi, la ex Gran Hermano parece haber elegido un camino de mayor hermetismo, refugiándose en una cuenta privada y restringiendo el acceso a su vida personal.