Carolina Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico, volvió a estar en el centro de la escena luego de un posteo que no tardó en generar repercusión entre los hinchas argentinos, cuando utilizó Brillante sobre el mic de Fito Páez, un tema cuya letra incluye la frase “Silencios que prefiero callar”, detalle que los hinchas tomaron como un guiño para reflotar las teorías conspirativas alrededor de la final de la Copa del Mundo.

El posteo, en principio, no llamaba la atención por su contenido sentimental, sino que fue la elección musical la que terminó desatando la polémica.

LA ACLARACIÓN DE CARO CALVAGNI, LA ESPOSA DE TAGLIAFICO

Frente a semejante repercusión, Calvagni decidió salir a responder de manera directa en sus redes y desmentir cualquier intención de avalar las especulaciones que circulaban sobre la final.

Entre risas, explicó que le había puesto “me gusta” a numerosos comentarios sin leerlos realmente y pidió que dejaran de buscarle un doble sentido a la publicación.

Carolina Calvagni, la esposa de Nicolás Tagliafico. habló de las teorías conspirativas en el Mundial

Ya de manera más contundente, cerró el tema con un mensaje directo hacia quienes seguían sosteniendo las teorías conspirativas: “Dejen de pensar boludeces… los amo”, escribió, en un intento por bajarle el tono al escándalo y despegarse definitivamente de cualquier lectura conspirativa sobre la derrota argentina en la final.

TEORÍAS CONSPIRATIVAS QUE SIGUEN DANDO QUE HABLAR

La controversia se suma a un clima que continúa muy caliente entre los seguidores de la Selección, que desde la final no dejan de buscar explicaciones para la caída ante España.

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Con este nuevo capítulo protagonizado por el entorno de Tagliafico, el tema volvió a instalarse con fuerza en las redes, pese a la aclaración de la propia Calvagni.