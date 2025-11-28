Las especulaciones sobre la boda de Marianela Mirra (41) y José Alperovich (70) circularon toda la mañana del jueves, y frente a la incertidumbre reinante, por la noche fueron retratados en plena celebración dentro del hogar de Puerto Madero.

Más allá de los detalles burocráticos finos de si fue unión civil o casamiento, Ciudad consiguió las primeras imágenes del agasajo íntimo.

Las fotos muestran a los flamantes cónyuges en un ambiente reducido y austero, lejos de cualquier lujo o despliegue mediático.

Marianela Mirra y José Alperovich tras casi 20 años de amor secreto. (Crédito: RS Fotos)

Dado que fue en una torre, de alguna manera el senador que cumple prisión domiciliaria por abuso sexual contra una sobrina y la ganadora de Gran Hermano 2007 se acercaron a la ventana para quedar a tiro de las cámaras.

El contexto judicial de Alperovich, que cumple prisión domiciliaria por una causa de abuso sexual iniciada por su sobrina, marcó el tono de la ceremonia. La unión se realizó bajo un fuerte hermetismo, con muy pocos testigos y sin presencia de prensa.

Así fue la ceremonia íntima

Marianela Mirra vestida de novia, rubia y sonriente, junto a Alperovich con una camisa clara. La escena, lejos de los flashes y el bullicio, reflejó la discreción que eligieron para este momento.

Marianela Mirra y José Alperovich se casaron tras casi 20 años de amor secreto. (Foto: RS)

“Ahí está ella, rubia, vestida de novia y él con una camisa”, describió Ángel de Brito mientras mostraba la foto de los flamantes marido y mujer en su programa.