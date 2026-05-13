Sebastián Ortega y Valentina Zenere estarían pasando por una fuerte crisis de pareja, y el escándalo ya sacude a dos exclusivos countries de Zona Norte. Según reveló Nancy Duré en Puro Show, la mujer señalada es Malena Firpo, una modelo, exbailarina y empresaria de 38 años que habría mantenido encuentros secretos con el productor incluso durante su relación con la actriz.

De acuerdo a la información difundida en Puro Show, la historia entre Ortega y Malena habría comenzado hace unos tres años en un barrio privado de Pilar, cuando él estaba soltero y ella era pareja de un vecino suyo. “La ve, le gusta y empieza a hablarle por redes sociales”, contó la periodista al aire, donde además aseguró que existen audios, registros y testimonios que respaldarían los encuentros entre ambos.

(Fotos: redes sociales)

Siempre según Duré, los rumores crecieron con el correr de los meses por distintos ingresos y visitas registrados en countries de Zona Norte. Uno de los episodios mencionados ocurrió el 30 de septiembre de 2023, cuando Sebastián habría pasado a buscar a Malena y la habría llevado de regreso al día siguiente. También trascendieron supuestos encuentros en junio de 2024, ya cuando el productor estaba vinculado sentimentalmente con Zenere.

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La periodista detalló además que Malena continuó ingresando al country donde vivía el exnovio en horarios llamativos. Uno de los registros más comentados habría ocurrido el 14 de agosto de 2024, coincidiendo con el cumpleaños de Ortega. “El rumor ya estaba instalado”, aseguró Duré sobre la repercusión que la historia tuvo dentro de ambos barrios privados.

La situación habría llegado finalmente a oídos de Valentina Zenere, que conoció a Sebastián durante las grabaciones de En el Barro y oficializó su relación con él meses después. Aunque hasta el momento ninguno de los dos habló públicamente sobre una separación, las versiones de crisis crecieron fuerte en las últimas horas.

Malena Firpo (Fotos: capturas eltrece)

Malena Firpo, la mujer apuntada como tercera en discordia tiene 38 años, trabajó como modelo y bailarina, y actualmente es dueña de una reconocida franquicia gastronómica. “Es bailarina y tenemos fotos para mostrar”, señaló Duré en el programa mientras exponían imágenes de la empresaria en pantalla.

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