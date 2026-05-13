La última gala de Gran Hermano: Generación Dorada terminó en un verdadero escándalo, y en Bendita no se la perdonaron. Todo se desató cuando, en pleno versus entre Daniela De Lucía y Danelik, un grosero error en los porcentajes de eliminación quedó expuesto en pantalla y desató una ola de críticas y sospechas de fraude en las redes sociales.

El clima ya era tenso en el estudio y entre los fanáticos. En el momento clave, Santiago del Moro pidió que mostraran los porcentajes parciales. Pero lo que apareció en pantalla sorprendió a todos: 53,1% a 56,9%, una suma imposible de 110%.

La placa de porcentajes de Gran Hermano que despertó sospechas de fraude (Foto: captura Telefe)

El murmullo en el estudio fue inmediato, pero el conductor decidió cortar la tensión y mandó un informe. Al regresar al aire, Del Moro explicó lo sucedido: “Me dicen recién que hubo un error de tipeo cuando la escribana pasó los parciales recién”. Esta vez, los números corregidos mostraron un 52,9% a 47,1%.

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QUÉ DIJERON EN BENDITA SOBRE EL GROSERO ERROR EN LOS PORCENTAJES DE GRAN HERMANO

Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Desde las tribunas, los gritos y quejas no tardaron en llegar. Del Moro, visiblemente molesto, les respondió: “Chicos, si no saben cuál es cuál”, en referencia a la confusión por las sombras en lugar de las caras de las participantes. En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de mensajes que hablaban de “fraude”, “papelón” y “todo arreglado”.

En Bendita, analizaron el momento, y Edith Hermida fue directo al grano con su ironía: “Bueno, chicos, puede pasar. El único problema es que un número no tiene nada que ver con el otro”. “¡Es un error humano, che!”, agregó Guille Barrios, antes de que Renzo Berecoechea diera en la tecla.

Foto: Captura (Telefe)

“Para mí, Marley estaba tipeando el graph”, señaló el panelista haciendo reír a todos. “Están para laburar en el Indec”, lanzó, por su parte, “Montse” Brizuela, justo antes de que Edith comparara a Santiago con Marcelo Tinelli y el recordado 38-38 en las elecciones para presidente de la AFA.

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