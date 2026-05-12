En medio de la cuenta regresiva para el gran regreso de Popstars, se confirmó la incorporación de una figura que promete revolucionar el costado digital del reality: Sofía “La Reini” Gonet.

La influencer, que ganó enorme popularidad en redes sociales y se consolidó aún más tras su paso por MasterChef Celebrity, tendrá un rol clave dentro del programa musical que volverá a la televisión argentina con una fuerte apuesta multiplataforma.

Según informó oficialmente el canal, Sofía será la encargada de potenciar todo el universo digital del ciclo y mostrar desde adentro lo que suceda durante la competencia. La idea de la producción es acercar el reality al público joven con contenidos más espontáneos, dinámicos y cercanos al lenguaje de las redes sociales. Por eso, La Reini tendrá acceso exclusivo al backstage, las audiciones, los ensayos y el día a día de las participantes.

Foto: Instagram (@sofiagonet) Por: Fabiana Lopez

Feliz con esta nueva oportunidad profesional, Sofía no tardó en compartir su emoción con sus seguidores apenas se hizo oficial la noticia: “Me llegó la hora de cumplir un sueño y ser parte de Popstars. Se viene una experiencia increíble y la vamos a vivir juntos desde las redes”, escribió, súper entusiasmada.

Por último, La Reini aprovechó el anuncio para convocar a quienes quieran formar parte del reality musical que marcó toda una época en la televisión argentina: “¿Qué esperás para anotarte? Podés hacerlo en mitelefe.com y estén atentos a más novedades”, cerró, muy entusiasmada.

La Reini: “Me llegó la hora de cumplir un sueño y ser parte de Popstars. Se viene una experiencia increíble y la vamos a vivir juntos desde las redes”.

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NICO VÁZQUEZ CONTÓ CÓMO SE PREPARA PARA CONDUCIR POPSTARS Y SE SINCERÓ SOBRE SU RELACIÓN CON DAI FERNÁNDEZ

La noticia de que Nico Vázquez será el conductor de la nueva edición de Popstars en Telefe causó un gran revuelo. En una charla exclusiva con Intrusos, el actor compartió cómo se está preparando para este desafío y ahondó en su deseo de mantener su vida privada fuera de las cámaras.

“Es un desafío inmenso, pero también una felicidad espectacular de la mano de Gustavo Yankelevich”, afirmó el actor, quien se mostró entusiasmado por ser parte de este proyecto que promete ser un fenómeno. Según relató, la propuesta llegó en una conversación con el productor y socio cercano, quien le lanzó la idea durante un ensayo grupal: “Me siento muy halagado. Bueno, somos socios. Y en este caso me quería como conductor”, recordó con una sonrisa.

El ofrecimiento, inesperado para Vázquez, llegó cuando Yankelevich le explicó que su rol sería algo así como un “guía, un conductor, un host que va acompañando”. Sorprendido por la propuesta, el actor no dudó en aceptar el reto, aunque reconoció que la idea de estar al frente de un reality tan grande le trae muchas responsabilidades.

Foto: Captura (América)

En cuanto a su preparación para este nuevo desafío televisivo, Nico explicó que está cuidando mucho su bienestar personal para mantenerse equilibrado: “Es lo primero que me preocupa, que lo hablo con mi terapeuta. Le digo: ‘no me quiero desequilibrar en el sentido de que estoy en eje, ¿viste? Pero también estoy con muchos compromisos”. Además, dejó claro que el canal ha sido flexible para ajustar su agenda y poder compatibilizar todos sus proyectos.

Pero el foco no estuvo solo en su carrera. El tema de su vida personal también estuvo sobre la mesa, especialmente su relación con la actriz Dai Fernández, con quien se muestra muy reservada. “Elijo mostrar lo que tengo ganas. No tengo ganas de exponerme mucho”, confesó sin rodeos, dejando en claro que prefiere mantener su privacidad intacta.

Lejos de los flashes y las especulaciones mediáticas, el entrevistado destacó que valora la intimidad de sus logros, tanto profesionales como personales, y que disfruta de compartir esos momentos con las personas que realmente importan: “Paso a paso”, cerró.