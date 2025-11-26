Sofía Gonet, más conocida como La Reini, volvió a sacudir el mundo digital con una jugada producción de fotos que no dejó a nadie indiferente. La influencer y creadora de contenido se inspiró en el universo de Popstars y en su reciente participación en el karaoke de MasterChef Celebrity para lanzar una serie de imágenes que mezclan humor, sensualidad y mucha actitud.

La sesión, que compartió en sus redes sociales, tiene una estética provocadora y minimalista: Gonet posó sin ropa, cubierta solo por cables y botas de caña alta, en un guiño directo al look de las divas pop de los años 2000. El concepto surgió después de que interpretó “Miénteme” de Tini Stoessel en la noche temática del reality culinario, donde también compartió escenario con figuras como Ariel Puchetta.

Sofía "La Reini" Gonet (Foto: Instagram @sofiagonet) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

En el backstage, Gonet mostró su costado más descontracturado. “Arranca mi carrera musical. Hoy noche de karaoke en MasterChef Argentina”, bromeó en sus historias. Y agregó, entre risas: “Hoy nace una estrella de la música, no se lo esperaban seguramente. Pero tengo un gran talento para cantar, como lo vieron esta noche en el programa de karaoke de MasterChef, así que me van a acompañar a hacer la sesión de foto de Popstars”.

Sofía "La Reini" Gonet (Foto: Instagram @sofiagonet)

Sofía "La Reini" Gonet (Foto: Instagram @sofiagonet)

Sofía "La Reini" Gonet (Foto: Instagram @sofiagonet)

Sofía "La Reini" Gonet (Foto: Instagram @sofiagonet)

Sofía "La Reini" Gonet (Foto: Instagram @sofiagonet)

Sofía "La Reini" Gonet (Foto: Instagram @sofiagonet)

Leé más:

La Reini habló picante con Wanda Nara sobre su separación de Homero Pettinato: “Me curé de espanto”

LA ATREVIDA PRODUCCIÓN DE SOFÍA GONET: CABLES, BOTAS ALTAS Y HUMOR EN UNA SESIÓN QUE FUE FUROR

Durante la preparación, la influencer se animó a mostrar todo: desde el corset que le ajustaba su vestuarista (“¿Se puede un poco más? Está flojo”) hasta el perchero con prendas extravagantes. “Vamos a mostrar el perchero. Tenemos cebra, corset… para que se me cae. Ay, se me cayó el aro. ¿Qué es esto? Me encanta con vincha. Amo que es todo súper fino”, relató entre risas.

Foto: Instagram @sofiagonet

La producción incluyó varios cambios de vestuario, todos igual de jugados. “Outfit número tres de la sesión de fotos, como Dios me trajo al mundo. Acá no se tiene vergüenza de nada. Look número cuatro, una oruga, oruga plateada con aros. Look número cinco, también muy sencillito y muy sobrio, estoy hecha una cebra. Terminamos el día de hoy, no puedo ni hablar. Se dio todo”, contó Gonet, dejando en claro que la vergüenza no es parte de su diccionario.

En medio de la sesión, su vestuarista le preguntó si le gustaban los ‘70. “La verdad los detesto. ¿A vos te gustan?”, retrucó Sofía. El joven respondió: “Es mi década preferida. Odio los ’90”. Ella, fiel a su estilo, remató: “A mí no me gustan mucho los ’70. Pero es lo que tocó, ya tocarán décadas mejores para hacer”.

Sofía "La Reini" Gonet (Foto: Instagram @sofiagonet)

Sofía "La Reini" Gonet (Foto: Instagram @sofiagonet)

Sofía "La Reini" Gonet (Foto: Instagram @sofiagonet)

Sofía "La Reini" Gonet (Foto: Instagram @sofiagonet)

Sofía "La Reini" Gonet (Foto: Instagram @sofiagonet)

Sofía "La Reini" Gonet (Foto: Instagram @sofiagonet)

Leé más:

La firme promesa de La Reini ante Wanda Nara, con chicana a la China Suárez: “Tatiana no soy”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.