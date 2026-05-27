Después de disfrutar de una romántica estadía en Japón, Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez están próximos a regresar a la Argentina para reencontrarse con sus hijos y reorganizar su vida familiar. Sin embargo, no todo sería felicidad para la pareja.

Según revelaron en Los Profesionales de Siempre, una reciente decisión judicial que afecta al delantero del Galatasaray también terminó perjudicando a la actriz y habría complicado uno de sus mayores deseos: viajar a Estados Unidos para disfrutar del MUNDIAL™.

El conflicto tiene que ver con la situación judicial de Icardi, quien permanece inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios de la Ciudad de Buenos Aires por una deuda vinculada a la cuota alimentaria de sus hijas con Wanda Nara: “Van a ver el Mundial desde Argentina. La China quería viajar a Estados Unidos, pero los deudores alimentarios no pueden ir a los partidos”, aseguró la periodista Naiara Vecchio al aire.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Además, la panelista explicó que existe una colaboración entre la Ciudad de Buenos Aires y Estados Unidos para restringir ciertos beneficios a quienes figuran dentro del registro: “Tiene la casa embargada, por eso puede entrar y salir del país, pero hay una colaboración entre la Ciudad y EE.UU. para que los deudores no puedan ir”, detalló. Y cerró: “La China quería ir, pero van a pasar junio acá”.

“Van a ver el Mundial desde Argentina. La China quería viajar a Estados Unidos, pero los deudores alimentarios no pueden ir a los partidos“.

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MAURO ICARDI HABRÍA EXPLOTADO AL VER A WANDA NARA JUNTO A SU FAMILIA EN ROSARIO: CUÁL FUE SU REACCIÓN

La visita de Wanda Nara a la familia de Mauro Icardi en Rosario durante el fin de semana patrio generó un verdadero revuelo en redes sociales y, como era de esperarse, todas las miradas apuntaron a la reacción del delantero del Galatasaray.

Según reveló Gustavo Méndez en el programa La Mañana con Moria, el futbolista no habría recibido para nada bien las imágenes de Wanda compartiendo tiempo con su familia: “Lo que dicen desde el entorno de Mauro Icardi es que es todo una farsa. Las cosas que ha dicho Wanda de la familia son tremendas”, aseguró el panelista al aire. Incluso, detalló que personas cercanas al jugador utilizaron la palabra “montaje” para describir el encuentro.

Lejos de sorprenderse por la situación, Mauro mantendría una postura distante respecto a los conflictos familiares: “A Mauro no le asombra nada si está peleado con la familia por cosas internas, algunas las sé y otras no”, agregó Méndez, dejando entrever tensiones de larga data.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

El pasado 24 de mayo, Wanda viajó junto a sus hijas a Rosario para celebrar el Día Patrio con la familia Icardi. Allí acompañó a Juan Icardi, padre del jugador, quien suele preparar locro para vender en su barrio, y además se mostró muy cómplice con Aldana, su excuñada.

Las postales familiares rápidamente se viralizaron y despertaron todo tipo de comentarios. Pero mientras Wanda se mostraba cercana al círculo íntimo de Mauro, el delantero disfrutaba de unas vacaciones soñadas junto a China Suárez en Japón, tras consagrarse campeón con el Galatasaray.

De acuerdo a lo contado por Gustavo, la pareja tenía previsto regresar a la Argentina para el reencuentro de Mauro con sus hijas, aunque finalmente habrían cambiado los planes para hacer antes una escala en Maldivas.