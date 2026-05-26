Moria Casán volvió a generar repercusión con un filoso comentario sobre el aspecto físico de Juan Carlos Icardi, el padre de Mauro Icardi, luego de ver imágenes del hombre cocinando locro junto a Wanda Nara en Rosario.

Desde su programa La Mañana con Moria, la diva lanzó una frase sin filtro al observar al ex suegro de la empresaria.

Qué dijo Moria Casán del padre de Mauro Icardi (captura de eltrece)

Qué dijo Moria Casán del padre de Mauro Icardi que generó una fuerte polémica

“La panza del padre de Icardi. ¡Qué tesoro! Me muero, un cementerio de ravioles”, disparó Moria entre risas, provocando la reacción inmediata de sus panelistas.

Pero eso no fue todo. La conductora también apuntó contra Wanda Nara por el vínculo que mantiene con la familia del futbolista pese a la conflictiva separación.

“Me encanta Wanda, que se fue de la Louis Vuitton al locro con la familia… No suelta. No hay manera de que suelte la señora. Está en la casa de los exsuegros”, lanzó, fiel a su estilo irónico.

Wanda Nara, en Rosario con el padre de Mauro Icardi (Foto de Instagram)

Wanda Nara hizo locro con la familia de Mauro Icardi

El 25 de Mayo, Wanda Nara viajó a Rosario junto a sus hijas para compartir el feriado patrio con la familia de Mauro Icardi.

Durante la visita, la conductora participó de la preparación de una enorme olla popular de locro junto a Juan Carlos Icardi.

Según contó Nazarena Di Serio en el programa de Moria Casán, el padre del delantero del Galatasaray vendió porciones del tradicional plato patrio a 12 mil pesos.