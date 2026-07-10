Durante una charla distendida en el podcast Más Minas que Mamás, conducido por Vicky Gils y Juana Repetto, Maru Botana sorprendió al abrir las puertas de su vida familiar y contar cómo fue la crianza de sus ocho hijos junto a su esposo, Bernardo Solá, con quien comparte casi 30 años de matrimonio.

La empresaria y cocinera confesó que durante gran parte de la vida familiar fue ella quien asumió la responsabilidad de la casa y de los chicos, ya que su marido pasaba gran parte de la semana fuera de la ciudad por cuestiones laborales.

EL ACUERDO QUE MARCÓ SU MATRIMONIO DESDE EL PRIMER DÍA

Lejos de plantearlo como un reclamo, Maru Botana explicó que esa dinámica estuvo clara desde el comienzo de la relación.

"Tuve un marido que nunca me ayudó en nada. Se iba al campo“, lanzó con total naturalidad.

Luego recordó que, cuando comenzaron a salir, Bernardo Solá le advirtió cómo sería su rutina de trabajo: "Yo voy a viajar al campo toda mi vida. Me voy los martes y vuelvo los viernes“, le dijo en aquel momento.

La reacción de la cocinera fue inmediata y todavía la recuerda con humor. “Pensé: 'Uy, qué garrón este pibe‘“, confesó entre risas, aunque reconoció que terminó aceptando esa realidad desde el inicio del vínculo.

LAS CRISIS Y EL PAPEL DEL CAMPO EN LA RELACIÓN

Consultada por Juana Repetto sobre cómo lograron sostener una relación durante casi tres décadas bajo esa modalidad, Botana admitió que no todo fue sencillo. "No es fácil, porque las crisis las tenés siempre“, aseguró.

Maru Botana y su esposo, Bernardo Solá (Foto: Instagram/marubotanaok).

Sin embargo, sorprendió al reconocer que la distancia terminó jugando a favor de la pareja. “Ayudó mucho el campo”, expresó, al explicar que esos días separados también les permitían encontrar espacios propios y mantener el equilibrio en la convivencia.

Maru Botana y sus hijos (Foto: Movilpress)

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LA CONFESIÓN MÁS ÍNTIMA QUE DESATÓ LAS RISAS

La conversación también derivó hacia la intimidad del matrimonio y allí la cocinera volvió a sorprender con una respuesta espontánea. "Full, full. Fogonazo. Hubo momentos que cuando podía, donde podía. Lo he hecho en cualquier lado“, contó entre carcajadas.

Incluso reconoció que, al recordar algunas situaciones, no puede evitar reírse. “Me río sola de pensar todo lo que hice. Y sigo siendo, porque es incansable”, agregó, provocando la divertida reacción de Juana Repetto.