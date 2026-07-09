La casa de Gran Hermano: Generación Dorada volvió a vivir una noche cargada de emociones con una nueva edición de Congelados. Esta vez, la gran protagonista fue Gisela “Yipio” Pintos, que recibió la inesperada visita de su novio Matías (más conocido como “Chocolatito”) y protagonizó uno de los momentos más tiernos de la gala.

Mientras los participantes permanecían inmóviles para cumplir con la consigna, la pareja de la jugadora ingresó y, apenas cruzó la puerta, dejó en claro el motivo de su visita: “Yo vine a ver a la mujer más hermosa del mundo”, lanzó.

Con palabras llenas de amor, el visitante buscó transmitirle tranquilidad sobre todo lo que estaba pasando afuera de la casa: “Te amo. Vengo a decirte que tu madre está hermosa. Aumentó de kilos, está divina. Y tu hija, mi amor, te ama con locura. Está súper orgullosa de vos. Muy orgullosa de vos”, expresó.

Foto: Captura (Telefe)

Antes de recorrer la casa y saludar al resto de los participantes, también quiso levantarle el ánimo con un mensaje cargado de energía: “Levantate, es jugar. Levantate, es activar. No tengas miedo. Los tibios no hacen historia, ya lo sabés”, le dijo.

Además de transmitirle el cariño de su familia, el novio de Yipio aprovechó el breve encuentro para darle un consejo sobre su desempeño en el reality: “Tu público está súper orgulloso de vos. La gente te adora. Tenés que jugar más. Tenés que estar más tranquila, más serena. Tenés que divertirte, que a lo que viniste es eso: a divertirte”, le recomendó.

Foto: Captura (Telefe)

Sobre el final, llegó el momento más difícil. Con la cuenta regresiva ya iniciada por Gran Hermano, el visitante se despidió entre gritos de amor: “Te amo mucho. Disfruten, jueguen, sean vivos. Te amo, Gisela, te amo”, repitió una y otra vez antes de abandonar la casa.

Foto: Captura (Telefe)

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PINCOYA ESTALLÓ EN LLANTO Y FURIA TRAS LA VISITA DE SU HERMANA EN GRAN HERMANO: “¿POR QUÉ NO ME LO TRAJISTE?”

La visita de Paola, la hermana de Jennifer “La Pincoya” Galvarini, comenzó como uno de los momentos más tiernos de Gran Hermano: Generación Dorada, pero terminó con un fuerte estallido emocional de la participante, que rompió en llanto y expresó toda su angustia tras la despedida.

Apenas ingresó a la casa, Paola llenó de amor a su hermana y buscó transmitirle tranquilidad sobre sus seres queridos: “¿Dónde está mi Pincoyita hermosa? No te muevas. Me gusta verte sonreír. Estoy muy orgullosa de ti”, le dijo mientras la abrazaba.

Con el objetivo de darle fuerzas para continuar en el reality, también le llevó un mensaje de toda la familia: “Felipe está grande. Todos están bien. Mi mami, todos. Quédate tranquilita. Juega, canta, cuenta historias. Ríete. Estamos todos orgullosos de ti”.

Foto: Captura (Telefe)

Además, insistió en que disfrutara la experiencia: “Sé tú misma, diviértete. Sé una niña de seis años. Juega. Tus amigos te envían saludos. Tu familia completa está orgullosa de vos. Felipe está hermoso”.

Antes de abandonar la casa, Paola le dedicó unas últimas palabras cargadas de emoción: “Te amo. Estoy orgullosa. Gracias, Gran Hermano. Gracias, pueblo argentino, por darle la oportunidad a mi hermana de estar acá”.

Sin embargo, apenas la puerta se cerró, Pincoya se derrumbó y pasó de la emoción a la desesperación: “¡Paola! ¿Por qué no me dijiste más cosas de Felipe? ¿Por qué no me trajiste una foto de mi hijo?”, gritó desconsolada mientras rompía en llanto.

Foto: Captura (Telefe)

Sus compañeros intentaron contenerla y le recordaron que su hermana sí le había dado la información que tanto necesitaba escuchar: “Te dijo que manda cariño. Te dijo que está bien. Él te quiere ver contenta acá”, le repetían una y otra vez.

Pero la participante seguía angustiada: “¡Paola, yo te dije que si venías tenías que decirme un montón de cosas! No me dijiste nada. ¡Nada de Rodrigo! ¡Nada!”, reclamó entre lágrimas.

Frente a su desesperación, los jugadores volvieron a tranquilizarla: “Pinco, te dijo que están todos bien. Que juegues, que te rías, que te quedes tranquila. Que están orgullosos de vos. Que Felipe está bien, que está grande”, insistieron.

Foto: Captura (Telefe)

Aun así, Pincoya no pudo ocultar su dolor y hasta lanzó un desesperado reclamo al dueño de la casa: “Gran Hermano, ¿por qué no me trajiste a mi hijo? ¿Qué te cuesta?”.

Mientras sus compañeros la abrazaban, le recordaron una y otra vez que Paola sí había cumplido con el pedido de llevarle noticias de su familia: “Te habló de tu mamá. Te dijo que Felipito está bien, que está grande. Lo dijo dos veces”, buscaron hacerle entender en uno de los momentos más conmovedores de la gala.

¡Qué momento!