La placa de nominados de Gran Hermano: Generación Dorada dio un vuelco inesperado en la última gala. Luego de una intensa definición, 12 participantes lograron salir de la lista de candidatos a abandonar la casa, por lo que el panorama quedó completamente reconfigurado de cara a la próxima eliminación.

En un primer momento, la placa estaba integrada por Andrea del Boca, Steffany “Campanita” Pereira, Charlotte Caniggia, Cinzia Francischiello, Esteban Cola, Emanuel Di Gioia, Matías Hanssen, Juan Carlos “JC” López, Juanicar, Luana Fernández, Alejandra Majluf, Manuel “Manu” Ibero, Mariela Pietro, Leandro Nigro, Jennifer “La Pincoya” Galvarini, Solange “Sol” Abraham, Tamara Paganini, Gisela “Yipio” Pintos y Yanina Zilli.

Sin embargo, a lo largo de la gala fueron abandonando la placa Campanita, Andrea del Boca, Cinzia, Yipio, Juanicar, Tamara Paganini, Emanuel Di Gioia, Pincoya, Sol Abraham, Charlotte Caniggia, Zilli y Manu, quienes lograron asegurarse una semana más en competencia.

Foto: Captura (Telefe)

Tras la salida de esos doce nombres, solo siete participantes continúan en riesgo de eliminación y deberán enfrentar el voto del público para intentar seguir en carrera dentro del reality de Telefe. Los jugadores que permanecen en la placa planta son: Esteban Cola, Matías Hanssen, Juan Carlos “JC” López, Luana Fernández, Alejandra Majluf, Mariela Pietro y Leandro Nigro.

De esta manera, estos siete exparticipantes quedaron a merced de la decisión del público, que definirá quién deberá abandonar la competencia en la próxima gala de eliminación de Gran Hermano.

Foto: Captura (Telefe)

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JUANICAR ROMPIÓ EN LLANTO CON LA CONMOVEDORA VISITA DE SU MAMÁ ROXANA EN GRAN HERMANO: SUS PROFUNDAS PALABRAS

La emoción volvió a desbordar la casa de Gran Hermano: Generación Dorada con una nueva edición de Congelados, esta vez protagonizada por Juanicar, quien no pudo contener las lágrimas al reencontrarse con su mamá, Roxana.

Con el participante inmóvil, tal como exige la dinámica, su madre ingresó para dedicarle un extenso y conmovedor discurso en el que repasó su historia juntos, recordó los momentos más difíciles que atravesaron como familia y destacó la enorme admiración que siente por él.

Apenas entró a la casa, Roxana abrió su corazón frente a su hijo: “Venía pensando qué decirte. Hay muchas cosas que te dije, pero hay una que no te dije nunca. Y es que fuiste el hijo que jamás me miró juzgándome”, comenzó diciendo.

Foto: Captura (Telefe)

Visiblemente emocionada, recordó que, como madre, cometió errores, pero siempre encontró comprensión en Juanicar: “Tuve muchas equivocaciones. Cometí errores, como todos los papás. Porque no nacimos siendo papás. Pero este es mi hijo. Me amó sin reproches toda mi vida”, expresó entre lágrimas.

“Cuando yo estaba en uno de los peores momentos de mi vida, él venía con su bicicleta a verme. Cuando mi mamá estaba en una silla de ruedas, él me acompañaba en los peores momentos”, recordó con la voz quebrada.

Luego definió a su hijo con palabras cargadas de orgullo: “Este es mi hijo. Una persona generosa, valiente, amorosa. Sos un hombre fuerte, bendecido. Sos un hombre con un propósito que se está cumpliendo”, afirmó, con Juanicar quebrado en llanto.

Foto: Captura (Telefe)

La mamá del participante también habló del camino que recorrió para cumplir sus sueños artísticos: “Tampoco, a veces, te creí cuando me decías: ‘Ma, quiero actuar, quiero cantar’. Yo te decía: ‘Estudiá otra cosa’. Pero vos insististe y nadie te regaló nada. Todo lo hiciste vos mismo”, confesó.

Además, destacó la humildad con la que, según ella, su hijo transita su carrera: “Hiciste una película, estuviste recibiendo un Martín Fierro y nunca te escuché decir ‘yo hice, yo tengo’. Dios exalta a los humildes”, sostuvo.

Antes de despedirse, Roxana le dedicó una oración que terminó de emocionar a todos los presentes: “Dios mío, bendícelo. Declaro tu victoria sobre él y que los días que pasen en este lugar serán días bendecidos”, expresó. Y cerró, a flor de piel: “Tus abuelos, tus tías, tus hermanos... estamos felices de la persona maravillosa que sos. Te amo, hijo mío”.