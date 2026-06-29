La paciencia de Santiago del Moro parece haber llegado a su límite con Andrea del Boca, y ahora se filtró el motivo de su última fuerte bronca con la actriz.

“La semana pasada no pudo nominar y fue a placa por haber llevado información del afuera”, recordó Guido Záffora sobre la sanción que le impusieron a la integrante de Gran Hermano Generación Dorada.

Es que las versiones indicaban que Andrea regresó a la casa con la condición de que protagonizaría una telenovela vertical para Telefe, más allá del contrato millonario, rumores que Del Boca confirmó adentro de la casa ante sus competidores.

Foto: Instagram (@andreadelboca)

“Esto enoja aún más a la producción porque Del Moro desmintió que Andrea llegaba con una novela”, afirmó el periodista de DDM.

Entonces remató al reproducir lo que vociferan en Kuarzo: “Andrea está jugando con la credibilidad de Santiago”.

En ese punto, Santiago Riva Roy blanqueó: “El tema es que Santi se inmoló diciendo que eso no sucedía y tenés a la protagonista del hecho diciéndolo dentro de la casa todo el tiempo. El pobre censor que no da más de censurar”.

El temor de Santiago del Moro y el reclamo de la producción de GH a Andrea del Boca

Por eso, Záffora explicó: “Santiago lo que no quiere es que se diga que la producción o que él, de alguna manera, intensifican que los participantes hagan quilombo adentro”.

Foto: Captura (Telefe)

De hecho, el propio Martín Borrillo, productor ejecutivo de Gran Hermano, habría manifestado su decepción con la propia Andrea Del Boca en otro encuentro secreto del que trascendió el supuesto reclamo: “La casa está aburrida, le falta movimiento y con todo lo que cobrás metele un poco de pimienta”.