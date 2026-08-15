Marta Fort pasó por Otro Día Perdido y su visita dejó bastante más que algunas declaraciones sobre su vida personal. Pero el día después de la emisión, quien decidió hablar sobre su paso por el programa de eltrece fue Mario Pergolini, quien lanzó una llamativa frase sobre cómo fue la grabación.

“La chica de ayer, cómo nos acomodó cada 30 segundos”, comentó Pergolini, en referencia a la actitud de Marta durante la entrevista. Fue entonces cuando Rada intervino con un comentario que dejó entrever que el encuentro había tenido algunos momentos complicados. “Salió (al aire), ¿no?”, deslizó el humorista.

Pergolini siguió el juego y fue todavía más contundente al revelar un detalle de la grabación: “Y eso que le sacamos una parte, sino estamos todos presos”.

Foto: Captura de video de X (@otrodiaperdidok)

La frase generó risas y abrió la puerta a recordar algunos de los momentos más picantes de la entrevista como cuando la joven le dijo a Mario que su pregunta había sido pelot... sin ningún tipo de filtro.

Entre las bromas y recuerdos sobre la grabación, Pergolini aprovechó para hacer una reflexión sobre un tema que, según contó, siempre le generó cierta incomodidad en televisión: “A mí me molestan las malas palabras. Siempre he intentado que no haya muchas malas palabras… de verdad, no me gusta”, afirmó el conductor.

Así, aunque la nota con la influencer terminó saliendo al aire y dejó varias revelaciones, Pergolini se encargó de dejar en claro que hubo material que finalmente quedó afuera de la pantalla.

Marta Fort rompió el silencio en una entrevista distendida y recordó una de las costumbres más íntimas y extravagantes del comandante.

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MARTITA FORT RECORDÓ A SU PAPÁ Y CONTÓ CÓMO MANTIENE VIVO SU LEGADO: “ME SIENTO PROTEGIDA POR ÉL”

Martita Fort protagonizó un emotivo momento al hablar de su papá, Ricardo Fort, durante su visita a Otro Día Perdido. La influencer fue consultada sobre el empresario y, después de una pregunta que la tomó por sorpresa, terminó compartiendo una profunda reflexión sobre la manera en que mantiene presente su recuerdo.

“Yo lo extraño, pero al mismo tiempo me siento protegida por él. Siento que es mi guía. Está ausente porque no ves el cuerpo, pero lo siento presente. La energía está y me guía mucho”, comenzó diciendo Martita sobre su papá.

Durante la charla, la influencer también explicó por qué disfruta participar de programas de televisión y mostrarse públicamente: “Me gusta estar en estos espacios, producirme y estar en la tele porque me gusta seguir el legado. Que digan, ‘está en la tele la hija de Ricardo Fort’, ¿me entendés?”, comentó.

Foto: Captura (eltrece)

Para Martita, esa asociación no es algo que quiera evitar. Por el contrario, disfruta que sus apariciones funcionen como una manera de mantener presente la figura de su padre, que murió en 2013.

Para ella, mantener vivo el legado de su papá no implica solamente hablar de Ricardo, sino también seguir apareciendo, construyendo su propio camino y haciendo que su nombre continúe presente.