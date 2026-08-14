MasterChef Celebrity podría sumar una figura inesperada a su próxima edición. En LAM revelaron que la producción estaría intentando convencer nada menos que a Chano Charpentier para que se ponga el delantal y se anime a demostrar sus habilidades en la cocina.

La información fue dada a conocer durante el programa y el anuncio provocó entusiasmo en el estudio. Según contaron, Chano conoció a Damián Betular mucho antes de que el reconocido pastelero se convirtiera en una de las grandes figuras de la televisión argentina: “Lo único que hay por ahora es una anécdota que contaron ellos, que Chano era mesero de Sucre, donde estaba Betular. Ahí se conocieron y pegaron muy buena onda”, explicaron al aire.

Y revelaron un dato que sorprendió todavía más: Chano tenía apenas 26 años cuando trabajaba como mesero en el restaurante.

Chano Charpentier abrió su corazón en Otro Día Perfecto (eltrece)

A partir de aquel encuentro habría nacido una buena relación entre el músico y el pastelero, algo que ahora podría ser clave para intentar convencerlo de aceptar el desafío gastronómico: “Chano no es el gran cocinero, pero lo quieren tratar de convencer”, aseguraron.

La posibilidad de que Chano se sume al reality generó una reacción inmediata en el estudio: “¡Ay, ojalá! ¡Me encanta! ¡Nos encanta! Te queremos", celebraron.

Por ahora, la participación de Chano en MasterChef Celebrity no está confirmada. Lo que sí trascendió es que el artista habría sido tentado para formar parte del ciclo. ¿Aceptará?

“¡Ay, ojalá! ¡Me encanta! ¡Nos encanta! Te queremos".

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WANDA NARA YA ELIGIÓ A UNA FIGURA PARA MASTERCHEF CELEBRITY Y SORPRENDIÓ A TODOS: “LA QUIERE DE PARTICIPANTE”

Mientras crecen las expectativas por una nueva edición de MasterChef Celebrity, Ángel de Brito sorprendió al revelar que Wanda Nara ya habría elegido a una de las figuras que quiere tener entre los participantes del exitoso reality gastronómico.

La primicia llegó en pleno aire de LAM, cuando el conductor lanzó un enigmático: “¿A quién quiere la señorita Wanda Nara como participante de MasterChef? A la señora Laura Ubfal“, anunció De Brito.

La revelación generó sorpresa y entusiasmo en el estudio, donde enseguida comenzaron a tentar a la periodista para que aceptara la propuesta: “¡Me encanta!“, reaccionaron los panelistas.

Foto: Captura (América)

“Gracias Wanda, ¡soy la tía! No hablé todavía“, reveló Ubfal, dejando en claro que la producción de Telefe aún no se contactó con ella.