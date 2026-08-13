Luis Cavanagh, expareja de Romina Gaetani, rompió el silencio públicamente luego de haber sido denunciado en diciembre pasado por la actriz en una causa por violencia de género. En diálogo con LAM, el empresario dio su versión de los hechos, negó haber ejercido violencia física contra su ex y aseguró que el conflicto también tuvo un fuerte impacto en su familia.

Visiblemente afectado por la situación, Cavanagh explicó por qué decidió exponerse públicamente después de haber mantenido un perfil bajo: “Yo no soy de estar expuesto a ningún lado. Me estoy exponiendo ahora porque no doy más. No doy más. Es verdad que no doy más”, sostuvo durante la entrevista.

Además, el invitado se refirió también a la instancia judicial que tuvo que atravesar a raíz de la denuncia y contó cómo vivió ese momento: “En la indagatoria dije: ‘¿Qué hago acá? Si no hice nada. ¿Por qué estoy acá?’”, relató.

Foto: Captura (América)

En ese sentido, fue categórico al negar la acusación de haber golpeado a la actriz: “Y ella sabe, 100% que no le pegué. Lo sabe”, aseguró.

El empresario también manifestó su desconcierto por el conflicto y apuntó a un supuesto enojo de su expareja como posible origen de la situación: “No me podés hacer esto porque te quedaste enojada o porque no me pudiste pegar. No podés. Es muy malo”, expresó.

Romina Gaetani en el estreno de la serie de Moria Casán (Foto: Movilpress).

Durante la nota, Cavanagh dejó en claro que su principal deseo es que el conflicto termine y que ambos puedan cerrar esta etapa: “Me gustaría que termine, que diga… ‘Perdón, me equivoqué’. Me encantaría que lo pudiera decir”.

“Que termine de una vez por todas porque nos está haciendo mucho mal. A ella me imagino que también, no tengo ni idea porque no tengo contacto. A mi familia le hizo mucho mal todo esto”, siguió. Y cerró: “Entonces, nada, que tome conciencia y diga: ‘Bueno, listo, terminemos con esto’”.

Luis Cavanagh: “Ella sabe, 100% que no le pegué. Lo sabe”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

DESGARRADORA REFLEXIÓN DE ROMINA GAETANI TRAS LA DENUNCIA POR VIOLENCIA A SU EX

A casi un mes de haber iniciado una causa por violencia de género contra su exnovio, Luis Cavanagh, Romina Gaetani compartió una profunda y desgarradora reflexión en sus redes sociales que volvió a poner el foco en una problemática urgente y sensible.

La denuncia fue realizada el 29 de diciembre de 2025 y, desde entonces, la causa avanzó con el correr de los días: se conocieron las declaraciones de ambas partes, los resultados del allanamiento y también las imágenes de las cámaras de seguridad correspondientes a ese día. Sin embargo, la actriz optó por mantenerse al margen del contacto directo con la prensa, decisión que ahora explicó públicamente.

A través de un comunicado en su cuenta de Instagram, Gaetani agradeció el tratamiento mediático del caso y dejó en claro los motivos de su silencio: “Si lo vivido sirve para seguir exponiendo lo que significa la violencia de género, agradezco a los medios de comunicación por el acompañamiento y respeto con el que trataron el tema”, escribió.

Foto: Captura de Instagram Stories (@rominagaetani) Por: Fabiana Lopez

“Lo que hace la exposición es intensificar el dolor, no sólo el mío, sino también el de nuestras familias. Espero sepan comprender, aún no puedo hablar”, agregó, a corazón abierto.

Desde que el caso salió a la luz, Romina no brindó entrevistas, y fue su abogado quien habló en su nombre. En el mensaje, la actriz también pidió paciencia y remarcó la importancia de los tiempos en este tipo de procesos: “En estos casos, el tiempo es necesario”, cerró, dejando en claro que por el momento no dará más declaraciones.