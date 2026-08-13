Yanina Latorre decidió ponerle un freno a las preguntas sobre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul y, en medio de la expectativa por el casamiento de la pareja, terminó revelando un dato hasta ahora desconocido sobre su relación con la mamá de la cantante, Mariana Muzlera.

Durante su programa en El Observador 107.9, la conductora explicó que muchas personas le están pidiendo que opine sobre el romance de Tini y De Paul y, especialmente, sobre el vínculo de ambos con las familias. Sin embargo, aseguró que eligió no involucrarse porque actualmente está distanciada de la madre de la artista: “Todo el mundo en este chat, en las redes, en Twitter, en Instagram, están pidiéndome que hable del logro de Tini, de Paul con los padres de Tini. He decidido no hablarlo”, comenzó diciendo Yanina.

Y enseguida aclaró el motivo: “Todos saben que yo fui muy amiga de la mamá de Tini, no pasó nada, nos distanciamos, no fluye, cosas que no me gustaron”.

Foto: Captura de video de X (@nom0leste)

La conductora explicó que se encuentra en una situación incómoda: si habla sobre Tini, podrían atribuir sus comentarios a la amistad que tuvo con su madre; mientras que si ahora cuenta detalles, podrían interpretar que lo hace como una forma de venganza: “Si hablo porque hablo, si no hablo van a decir que ahora hablás porque la criticás porque te distanciaste”, planteó.

“Cuando yo era amiga de la mamá de Tini, hablaba de Tini y me decían ‘la defendés porque la mamá es tu amiga’. Y si ahora llego a hablar y decir qué es lo que pasó entre ellos, me van a decir ‘decís esto porque te peleaste’”, siguió.

Por ese motivo, Yanina aseguró que prefiere correrse de la polémica y dejar que otros periodistas se ocupen del tema: “No me quiero meter en un lugar porque no quiero lastimar a nadie, ni que me digan ‘se está vengando de la madre’”, explicó.

Foto: Instagram (@mluciamuz)

Sin embargo, Latorre dejó claro que el distanciamiento no se produjo a partir de una pelea concreta: “No pasó nada, nunca ni discutí con la mamá de Tini. No fluyó y había cosas que a mí me incomodaban”.

Por último, Yanina dejó en claro que mantiene un buen vínculo con la pareja: “Quiero mucho a Tini, lo quiero mucho a De Paul, hablé con los dos, están muy contentos con el casamiento y son re felices”, cerró.

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul (Foto de Instagram)

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EL FUERTE MOTIVO POR EL QUE TINI STOESSEL NO INVITÓ A SUS PADRES A SU BODA CON RODRIGO DE PAUL: “FUE TAJANTE”

Tini Stoessel volvió a quedar en el centro de la polémica por un motivo que excede ampliamente su carrera musical. A poco de que la cantante sorprendiera al hablar públicamente de su casamiento con Rodrigo de Paul por primera vez, se conoció un dato que dio que hablar y que hablaría de una fuerte tensión familiar.

Según reveló Paula Varela en Intrusos, Tini habría decidido no invitar a sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, a su boda. El motivo, de acuerdo con la información brindada en el programa, estaría relacionado con cuestiones económicas y con la administración de los negocios de la cantante.

“Parte de esta pelea tiene que ver más con algo que tiene que ver con el dinero y los negocios”, explicó Paula Varela al aire. Según la panelista, Tini habría conversado con sus padres acerca de su intención de incorporar un administrador para que se encargue de revisar y ordenar sus cuentas y negocios.

Tini Stoessel y sus padres (Foto: Instagram @tinistoessel)

“Quiso poner un administrador y habló con los padres y dijo: ‘Che, me gustaría poner un administrador, así nos ayuda en todo’”, relató Varela. La particularidad es que se trataría del mismo administrador que tendría Rodrigo de Paul.

La decisión habría generado un fuerte cortocircuito con sus padres, especialmente con su madre: “Tini fue tajante y la mamá está triste”, aseguró Varela, dando cuenta del impacto que habría tenido la determinación en la familia.

Foto: Instagram (@tinistoessel)

El conflicto, entonces, estaría directamente relacionado con la manera en que Tini quiere manejar su patrimonio y sus negocios en esta nueva etapa de su vida: “Pone un administrador que quiere que le revise las cuentas”, agregó la periodista.

Así, mientras Tini avanza con los preparativos de su boda y se muestra cada vez más entusiasmada con el vestido que eligió en París, una inesperada interna familiar amenaza con convertirse en uno de los grandes temas alrededor del casamiento.