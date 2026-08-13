La guerra judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo y explosivo capítulo. Después de que trascendiera la drástica medida cautelar presentada por Ana Rosenfeld en representación de la empresaria, Elba Marcovecchio -la defensa del futbolista- respondió con un escrito de fuerte contenido contra la conductora.

La presentación de Rosenfeld había solicitado, entre otras medidas, la suspensión de la responsabilidad parental de Icardi, el corte de todo tipo de comunicación con sus hijas y el cuidado personal exclusivo de las menores a favor de Wanda. Además, incluía pedidos de pericias psiquiátricas para el delantero y la realización de un curso sobre violencia de género.

La respuesta no tardó en llegar. En Lape Club Social Informativo, el periodista Luis Bremer reveló en exclusiva detalles de la presentación realizada por Marcovecchio ante el juzgado que interviene en el conflicto familiar.

Foto: Instagram (@elbitamarcovecchio)

Según contó el panelista al aire, la defensa del futbolista apuntó directamente contra Wanda por la situación que atraviesa el vínculo entre Icardi y sus hijas.

El eje de la estrategia judicial es una acusación contundente: la defensa sostiene que Wanda Nara estaría obstaculizando desde hace aproximadamente un año la revinculación entre el padre y las menores: “La madre genera un impedimento de contacto como lo ha hecho en enero de 2025 y por seis meses más, fecha en que debió haber entregado a las nenas y no lo hizo”, leyó Bremer sobre uno de los fragmentos de la presentación.

Según detalló el documento hace referencia a un episodio ocurrido en junio, cuando se habría producido una situación de 11 horas en el Château sin que se cumpliera una orden judicial: “No es nuevo, es parte de su conducta real y fundamentalmente afecta a las nenas”, señaló el periodista al explicar el argumento incluido en la presentación.

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La defensa busca así instalar que el conflicto no se limita a un episodio puntual, sino que existiría —según su planteo— un patrón de conductas que terminaría afectando directamente a las hijas de la expareja.

Pero el concepto más fuerte de la respuesta de Marcovecchio apareció hacia el final de la presentación. Según leyó Luis, la defensa de Mauro Icardi calificó directamente la conducta de Wanda Nara como “una actitud antiniños”.

La frase se convirtió en el eje más contundente de la contestación judicial y marca el nivel de tensión que alcanzó la disputa entre las partes.

Foto: Instagram (@ana.rosenfeld)

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LA CHINA SUÁREZ MOSTRÓ SU INTIMIDAD CON MAURO ICARDI Y UN DETALLE DISPARÓ LA POLÉMICA CON WANDA NARA

Eugenia “la China” Suárez volvió a mostrar un pedacito de su vida cotidiana junto a Mauro Icardi y, casi sin proponérselo, dejó expuesto un detalle de la famosa “casa de los sueños” que rápidamente llamó la atención.

Este jueves, la actriz publicó en sus redes una foto de su hija menor, Magnolia, fruto de su relación con Benjamín Vicuña (con quien también tiene a Amanacio), donde se la ve sentada de espaldas frente al imponente piano de cola ubicado en el centro de la mansión del futbolista.

La postal permitió observar parte del lujoso ambiente: una combinación de estilo clásico y moderno, con molduras, una imponente escalera de mármol, candelabros, una enorme araña de caireles y un amplio espejo dorado que completan la decoración.

Foto: Captura de Instagram Stories (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

Pero hubo algo que se robó todas las miradas. Detrás del piano donde está sentada Magnolia se destaca una gigantografía en blanco y negro que ocupa prácticamente toda la pared. Se trata de la primera fotografía -armada como un rompecabezas- de Mauro Icardi y la China Suárez juntos, convertida ahora en una pieza central de la decoración de la casa.

El detalle no pasó inadvertido, especialmente por el contexto que atraviesa actualmente la pareja. La tranquilidad de la imagen, con Magnolia tocando el piano en medio de una lujosa mansión, contrasta con el escenario judicial que mantiene a Icardi en el centro de la escena. El delantero continúa involucrado en reclamos por alimentos iniciados por Wanda Nara, su exesposa y madre de sus dos hijas.