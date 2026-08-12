Se sabía que Wanda Nara buscaba la “suspensión cautelar del ejercicio de la responsabilidad parental” de Mauro Icardi sobre sus dos nenas en común, y este miércoles por la tarde se filtró el expediente en el que Ana Rosenfeld se lo pide “de carácter urgente” al juez de la causa.

“Solicito cuidado personal exclusivo en favor de su madre”, reclamó la abogada a Adrián Hagopián.

El detonante es la conducta que, según Wanda, en las niñas generó “un estado de angustia, temor y afectación emocional que requiere inmediata intervención judicial”, a raíz de que se negara a firmarle los pasaportes italianos tras el robo sufrido en la casa de Milán.

Wanda Nara quiere quitarle la paternidad a Mauro Icardi.

Los argumentos de Wanda Nara contra Mauro Icardi

En el documento exigen que el futbolista se someta a exámenes psicológicos y psiquiátricos por el “maltrato psicológico y emocionalal que viene sometiendo a sus hijas”.

De ahí que Wanda planteó la “suspensión de las llamadas telefónicas, WhatsApp, videollamadas y encuentros personales hasta tanto existan conclusiones sobre su conducta”.

Presentado el expediente, ahora resta que la defensa de Mauro Icardi responda, más allá del dictamen del Ministerio Público Tutelar, que podría resultar clave para impulsar el extremo pedido de Wanda Nara.