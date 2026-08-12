Lionel Messi atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras la muerte de su papá, Jorge Messi. Este miércoles, el capitán de la Selección Argentina compartió un desgarrador mensaje en sus redes sociales para despedirlo y contar cómo atravesó los últimos meses de su enfermedad.

La publicación rápidamente generó miles de muestras de cariño y acompañamiento. Entre ellas apareció una especialmente significativa: Cristiano Ronaldo reaccionó al posteo de Messi y le dejó un mensaje de apoyo.

“Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”, escribió el delantero portugués en la publicación de la Pulga.

El gesto de Cristiano no pasó inadvertido, especialmente por la histórica rivalidad deportiva que ambos protagonizaron durante más de una década. Sin embargo, esta vez el fútbol quedó en segundo plano y el portugués eligió acompañar públicamente a Messi ante la pérdida de su padre.

Foto: captura de pantalla de Instagram

El desgarrador mensaje de Lionel Messi para despedir a su papá

Messi publicó varias fotografías junto a Jorge y escribió una extensa carta en la que recordó el vínculo que mantuvieron desde su infancia, su acompañamiento durante toda su carrera y también el impacto que tuvo su enfermedad durante los últimos meses.

“No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir”, expresó el futbolista al comienzo de su mensaje.

En otro de los pasajes más conmovedores, Messi recordó que su papá estuvo a su lado desde el comienzo de su carrera y que fue mucho más que su padre: “Fuiste papá, amigo y representante”, escribió.

También habló de uno de los momentos que más le dolió durante el último Mundial. Según contó, Jorge Messi esperaba poder verlo disputar nuevamente una Copa del Mundo y acompañarlo durante el torneo.

“Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste”, recordó.

El futbolista contó además que esperaba llegar hasta la final para que su papá pudiera verlo jugar y que finalmente Argentina alcanzó esa instancia, aunque Jorge no pudo estar presente.

“Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva”, escribió.

El recuerdo de Messi de su papá y su legado en sus hijos

En su carta, Messi también aseguró que Jorge seguirá presente a través de la manera en que él educa a sus propios hijos.

“Siempre vas a estar presente y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo”, expresó.

El mensaje terminó con una despedida breve y profundamente emotiva: “Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa”.

La publicación tuvo una enorme repercusión y recibió mensajes de compañeros, amigos, futbolistas y distintas figuras del deporte. Entre ellos estuvo Cristiano Ronaldo, quien decidió dejar unas pocas palabras pero cargadas de afecto para acompañar al argentino en este difícil momento.

La histórica rivalidad entre Messi y Cristiano Ronaldo

El mensaje de Cristiano se produjo en un contexto particular por la historia que ambos construyeron en el fútbol. Durante años fueron protagonistas de una de las rivalidades individuales más importantes de la historia del deporte, especialmente durante sus etapas en Barcelona y Real Madrid.

Hoy, ambos continúan activos y también mantienen una particular disputa por el récord histórico de goles.

Según los datos consignados en la información de origen, Cristiano Ronaldo suma 976 goles en 1.329 partidos oficiales, mientras que Messi acumula 921 goles en 1.166 encuentros, con una diferencia de 55 tantos a favor del portugués.

En selecciones, Cristiano también lidera el registro de goleadores históricos con 146 goles, mientras que Messi suma 125 con la camiseta argentina.

Pero esta vez la competencia quedó completamente al margen. Cristiano eligió acompañar a Messi en uno de los momentos más dolorosos de su vida con un mensaje que rápidamente llamó la atención de los fanáticos de ambos.