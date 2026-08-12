Gerson y Daniela Batlle Casas, la pareja que se ganó al público con sus videos cotidianos y sus viajes por Europa, dieron a conocer una noticia que sus seguidores venían pidiendo desde hace tiempo.

Sentados en un puf del living de su casa, con un fajo de carteles escritos a mano, los influencers armaron una posta que fue subiendo la tensión hasta el anuncio final: van a ser padres.

El video arrancó con Gerson sosteniendo un primer cartel que decía “Tenemos una noticia!!”, mientras Daniela lo miraba con una sonrisa cómplice. De ahí en más, la parejita fue mostrando cartel tras cartel para ir construyendo el suspenso: contaron que se guardaron el secreto durante varios meses y que, a partir de ahora, “ya nada va a ser igual” en sus vidas.

Gerson y Daniela sorprendieron a sus seguidores con el anuncio de su primer embarazo Fuente: Instagram @danielabatllecasas

GERSON Y DANIELA, LA PAREJA QUE SE HIZO FAMOSA EN TIKTOK

Con humor, la dupla también se permitió bromear sobre lo que se viene: entre risas, uno de los carteles anticipaba “más ruido... menos descanso”, una manera divertida de ir preparando el terreno antes de soltar la bomba. Daniela y Gerson se convirtieron en un fenómeno de redes gracias a sus videos de vacaciones y de vida en pareja, que combinan humor, lujo y romance, y que en más de una oportunidad los llevaron a ser tendencia.

¿Ya descubrieron qué es? FELICES DE CONTARLES NUESTRA NOTICIA MÁS LINDA ♾️ Gerson y Daniela sorprendieron a sus seguidores con el anuncio de su primer embarazo Instagram @danielabatllecasas

El clímax llegó con el cartel que decía “Estamos esperando...”, con una flecha que señalaba hacia abajo, justo antes de que la pareja se fundiera en un beso frente a cámara.

Fiel al estilo que los hizo populares, el anuncio combinó la estética casera de sus primeros videos virales con la emoción genuina de compartir una noticia familiar con su comunidad.

LA NOTICIA MÁS LINDA PARA SUS SEGUIDORES

En la descripción del video, la pareja escribió: “Ya descubrieron qué es? FELICES DE CONTARLES NUESTRA NOTICIA MÁS LINDA”, acompañado de emojis de corazones celeste y rosa.

Gerson y Daniela sorprendieron a sus seguidores con el anuncio de su primer embarazo Fuente: Instagram @danielabatllecasas

El posteo generó todo tipo de comentarios de los usuarios: por un lado, con mucho cariño de parte de los seguidores que llevan meses acompañando la historia de amor de Gerson y Daniela desde que sus primeros videos se volvieron virales en TikTok, y por el otro los típicos que señalan que Gerson debería poner “todo a nombre de su mamá”.