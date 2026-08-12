Gustavo Cerati dejó una marca imborrable en la música latinoamericana. Como líder de Soda Stereo y posteriormente con su carrera solista, el artista construyó un legado que continúa atravesando generaciones y que cada 11 de agosto vuelve a cobrar una fuerza especial.

Este martes, cuando el músico cumpliría 67 años, su hija Lisa Cerati decidió recordarlo públicamente con una postal familiar y unas palabras cargadas de emoción.

La joven recurrió a sus redes sociales para mostrar una faceta mucho más íntima del artista, alejada de los escenarios y vinculada a su rol como padre.

Fruto de la relación de Gustavo Cerati y Cecilia Amenábar nacieron Benito y Lisa, quienes con el paso de los años también desarrollaron sus propios caminos dentro del universo artístico. Mientras Benito se inclinó principalmente por la música, Lisa construyó una carrera vinculada al mundo audiovisual, el diseño y la selección musical.

El emotivo homenaje de Lisa Cerati a Gustavo Cerati en el día de su cumpleaños. Crédito: Instagram

EL MENSAJE DE LISA CERATI POR EL CUMPLEAÑOS DE SU PAPÁ

Para homenajear a su padre este 11 de agosto de 2026, Lisa eligió una fotografía retro de su archivo familiar. En la imagen aparece Gustavo Cerati sonriente junto a sus dos hijos, quienes lo besan simultáneamente en ambas mejillas.

La postal rápidamente despertó la emoción de los seguidores del recordado músico, pero fueron especialmente las palabras de Lisa las que reflejaron cuánto permanece presente Cerati en la intimidad de su familia.

El emotivo homenaje de Lisa Cerati a Gustavo Cerati en el día de su cumpleaños. Crédito: Instagram

“Feliz cumpleaños. Te extrañamos demasiado. Gracias por tantas cosas increíbles que hiciste en tu paso por este mundo”, comenzó escribiendo.

Luego, cerró su dedicatoria con una declaración especialmente emotiva: “No tengo sensación más grande en mi vida que el orgullo de que seas mi papá para siempre”.

El emotivo homenaje de Lisa Cerati a Gustavo Cerati en el día de su cumpleaños. Crédito: Instagram

No es la primera vez que Lisa Cerati recuerda a Gustavo Cerati a través de imágenes familiares. En diferentes oportunidades compartió fotografías de su infancia y registros poco conocidos que permiten descubrir al músico desde un costado cotidiano, lejos de la imagen de estrella del rock que acompañó gran parte de su vida.