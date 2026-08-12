Este miércoles 12 de agosto se produce uno de los eclipses solares más esperados de la década: un eclipse total que oscurecerá parte del Hemisferio Norte durante la tarde.

Según informó la NASA, la franja de totalidad recorrerá Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y un pequeño sector de Portugal, mientras que buena parte del resto del hemisferio norte tendrá la oportunidad de presenciar una versión parcial del espectáculo.

El recorrido de la sombra lunar convierte a este eclipse en un hecho histórico para Europa: se trata del primer eclipse solar total que se observa desde la España peninsular desde 1905. La franja de totalidad cruzará el país de oeste a este, pasando por ciudades como A Coruña, Bilbao, Zaragoza y Valencia, y continuará luego sobre las Islas Baleares.

CÓMO Y CUÁNDO SE VE EL ECLIPSE SOLAR

El eclipse parcial comenzará al inicio del día en el norte de Rusia y avanzará a lo largo de la jornada hacia el oeste. En Alaska y el norte de Canadá podrá verse durante la mañana, mientras que en el este canadiense el fenómeno se dará por la tarde. Ya al caer la tarde, el eclipse alcanzará el Reino Unido, Irlanda, el resto de Europa continental y parte de África.

Eclipse solar total 2026: la fecha y el lugar exacto para verlo. Crédito Web

Para quienes se encuentren dentro de la franja de totalidad, la experiencia será completamente distinta: el día se convertirá en noche durante poco más de un minuto, la temperatura descenderá levemente y podrán verse estrellas, planetas y la corona solar, ese halo de gas incandescente que rodea al Sol y que solo resulta visible en los instantes de oscuridad total.

SE PODRÁ VER EL ECLIPSE SOLAR DESDE ARGENTINA

La respuesta es no: tanto la franja de totalidad como el área de visibilidad parcial de este eclipse quedan restringidas al Hemisferio Norte, por lo que no habrá manera de observarlo desde Argentina ni desde el resto de Sudamérica.

Eclipse solar total 2026: la fecha y el lugar exacto para verlo. Crédito Web

Quienes quieran seguir el fenómeno en vivo podrán hacerlo a través de las transmisiones online que organismos como la Agencia Espacial Europea preparan desde distintos puntos de España, uno de los lugares privilegiados para presenciar la totalidad.

De todos modos, el cielo austral no se queda sin su cuota de eclipses: este fenómeno forma parte de una seguidilla excepcional que incluirá otro eclipse total visible desde España en 2027 y uno anular en 2028, además de otros eventos astronómicos que sí podrán seguirse desde distintos puntos del planeta en los próximos años.