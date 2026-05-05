El eclipse solar total más largo del siglo XXI ya tiene fecha y promete ser un evento histórico para los amantes de la astronomía. Según informó la agencia EFE, este fenómeno no solo destacará por su duración, sino también porque no se repetirá con características similares hasta dentro de 157 años.

¿Cuándo ocurrirá el eclipse más largo del siglo?

El evento se producirá el 2 de agosto de 2027 y alcanzará una duración máxima de 6 minutos y 23 segundos, lo que lo convierte en el eclipse total más extenso de este siglo.

Durante ese tiempo, la Luna cubrirá por completo al Sol, generando una oscuridad plena en pleno día.

¿Dónde se podrá ver?

De acuerdo con EFE, la franja de totalidad será limitada, pero incluirá regiones privilegiadas como:

Norte de África

Medio Oriente

Sur de Europa

¿Se podrá ver el eclipse en Argentina?

Desde Argentina no se verá el eclipse en su totalidad , pero sí podrá observarse de forma parcial en algunas regiones , dependiendo de la ubicación.

Las zonas con mayor porcentaje del Sol cubierto serán:

Jujuy

Salta

Formosa

Chaco

Misiones

Santiago del Estero

norte de Santa Fe

En particular, España será uno de los puntos destacados para observarlo. Zonas como Euskadi y Álava ofrecerán condiciones ideales, siendo de los mejores lugares dentro de la península ibérica.

Además, también podrá verse de forma completa en Islandia y Groenlandia. En otras regiones del mundo, el fenómeno será parcial.

¿Qué se verá durante el eclipse?

Cuando el eclipse alcance su punto máximo, el día se convertirá en noche por unos minutos. En ese lapso será posible observar:

Estrellas y algunos planetas

Las llamadas Perlas de Baily , destellos de luz que se filtran por el relieve lunar

El anillo de diamante, un brillo intenso que aparece al inicio y al final de la totalidad

Estos efectos son característicos de los eclipses totales y forman parte de los momentos más impactantes del fenómeno.

Este eclipse no solo será uno de los más largos, sino también uno de los más espectaculares de las últimas décadas, con condiciones únicas que lo convierten en una cita imperdible para millones de personas en todo el mundo.