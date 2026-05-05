En los últimos días se volvió tendencia un consejo doméstico tan simple como llamativo: tirar hielo en el inodoro una vez por semana. La práctica, difundida en redes sociales, promete mejorar la limpieza y combatir los malos olores sin necesidad de productos químicos. Pero, ¿funciona de verdad?

¿Para qué sirve tirar hielo en el inodoro?

El principal argumento detrás de este truco es el efecto mecánico del hielo. Al descargar la cadena, los cubos se mueven con fuerza dentro del inodoro y pueden ayudar a:

Desprender suciedad superficial en las paredes internas.

Arrastrar pequeños residuos acumulados.

Generar una sensación de “limpieza rápida”.

Algunas versiones también sugieren combinar el hielo con detergente o limón para potenciar el efecto.

¿Es realmente efectivo?

Si bien el hielo puede ayudar de forma puntual, especialistas en limpieza coinciden en que no reemplaza una higiene profunda. No desinfecta ni elimina bacterias por sí solo, ya que no contiene agentes químicos.

Además, su efecto es limitado frente a:

Manchas adheridas o sarro.

Bacterias y gérmenes.

Olores persistentes.

Por eso, se lo considera más un complemento ocasional que una solución definitiva.

¿Por qué se recomienda una vez por semana?

La frecuencia semanal responde más a una lógica práctica que científica: incorporar este hábito como mantenimiento ligero entre limpiezas más completas.

Sin embargo, no hay evidencia sólida que indique que hacerlo una vez por semana tenga beneficios concretos a largo plazo.