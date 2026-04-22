Limpiar el horno no tiene por qué ser una pesadilla. Existe un truco casero, simple y económico, que elimina la grasa pegada del vidrio sin esfuerzo y sin productos químicos.

Con solo dos ingredientes que tenés en casa, podés dejarlo como nuevo en pocos minutos.

Chau grasa del horno: el truco casero que lo deja como nuevo en minutos (Foto creada con IA)

Por qué se ensucia tanto el horno

La grasa y los vapores de la cocción se adhieren al vidrio cada vez que cocinás. Con el calor, esas manchas se endurecen y forman una capa difícil de sacar. Por eso, usar métodos suaves es clave para no rayar la superficie.

El truco casero con 2 ingredientes

Bicarbonato de sodio

Agua

(Opcional) Vinagre blanco para dar brillo

Paso a paso para dejar el vidrio impecable

Mezclá bicarbonato con un poco de agua hasta formar una pasta espesa, similar a una crema. Con el horno frío, aplicala sobre el vidrio y cubrí bien las zonas con grasa.

Dejá actuar entre 20 y 30 minutos. Si la suciedad está muy adherida, podés dejarla más tiempo.

Después, retirá la mezcla con un paño húmedo o esponja suave. La grasa se va a desprender sin necesidad de frotar.

Para terminar, podés pasar un poco de vinagre blanco y secar con un paño limpio para lograr un brillo perfecto.

En pocos pasos y sin esfuerzo, el vidrio del horno queda limpio y como nuevo.