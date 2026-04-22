Limpiar el horno no tiene por qué ser una pesadilla. Existe un truco casero, simple y económico, que elimina la grasa pegada del vidrio sin esfuerzo y sin productos químicos.
Con solo dos ingredientes que tenés en casa, podés dejarlo como nuevo en pocos minutos.
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Por qué se ensucia tanto el horno
La grasa y los vapores de la cocción se adhieren al vidrio cada vez que cocinás. Con el calor, esas manchas se endurecen y forman una capa difícil de sacar. Por eso, usar métodos suaves es clave para no rayar la superficie.
El truco casero con 2 ingredientes
- Bicarbonato de sodio
- Agua
- (Opcional) Vinagre blanco para dar brillo
Paso a paso para dejar el vidrio impecable
Mezclá bicarbonato con un poco de agua hasta formar una pasta espesa, similar a una crema. Con el horno frío, aplicala sobre el vidrio y cubrí bien las zonas con grasa.
Dejá actuar entre 20 y 30 minutos. Si la suciedad está muy adherida, podés dejarla más tiempo.
Después, retirá la mezcla con un paño húmedo o esponja suave. La grasa se va a desprender sin necesidad de frotar.
Para terminar, podés pasar un poco de vinagre blanco y secar con un paño limpio para lograr un brillo perfecto.
En pocos pasos y sin esfuerzo, el vidrio del horno queda limpio y como nuevo.