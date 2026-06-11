Este miércoles 10 de junio, Disney organizó la avant premiere de Toy Story 5, la esperada nueva entrega de una de las franquicias animadas más exitosas de todos los tiempos. El exclusivo evento reunió a decenas de figuras del espectáculo, la música y el deporte, que desfilaron por la alfombra roja para celebrar el regreso de Woody, Buzz Lightyear y sus entrañables amigos.

Toy Story 5 marcará el esperado reencuentro de los icónicos juguetes creados por Pixar y presentará una nueva aventura en la que Woody, Buzz, Jessie y el resto de la pandilla deberán enfrentarse a una tablet que capta toda la atención de Bonnie. La película, dirigida por Andrew Stanton, llegará a los cines el 17 de junio y promete volver a emocionar a grandes y chicos con una historia cargada de humor, amistad y nostalgia.

Entre los invitados destacados estuvieron Migue, Pablo y Mery Granados, Callejero Fino, Benjamín Vicuña, Dalma Maradona, Stephanie Demner y Guido Pella, Leti Siciliani, Sofía Zamolo, Eva Bargiela y Gianluca Simeone, Yami Safdie, Sofi Jujuy, Cale Ruggeri, Maxi Espíndola, Cochito López y Juan Martín Hernández, entre otros famosos que disfrutaron de una función especial antes del estreno oficial.

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TODOS LOS FAMOSOS EN LA AVANT PREMIERE DE TOY STORY 5

Buzz, Jessi y Woody en la avant premiere de Toy Story 5 (Foto: Movilpress)

Stephanie Demner y Arianna (Foto: Movilpress)

Anita Pauls con Bendi Aissa (Foto: Movilpress)

Gegé Neumann con Matías Otamendi y May (Foto: Movilpress)

Benjamin Vicuña con Benicio (Foto: Movilpress)

Puli Demaría con su hijo (Foto: Movilpress)

Melody Luz y Venezia (Foto: Movilpress)

Karina Gao (Foto: Movilpress)

Agustina Agazzani (Foto: Movilpress)

josé María Muscari (Foto: Movilpress)

Nahuel Pennisi y familia (Foto: Movilpress)

Julián Weich (Foto: Movilpress)

Pablo Granados y Cami de los Santos (Foto: Movilpress)

Laura Azcurra (Foto: Movilpress)

Cande Ruggeri y Vita (Foto: Movilpress)

Belén Francese y su hijo Vitto (Foto: Movilpress)

José Uriburu, Sofía Zámolo y su hija California (Foto: Movilpress)

Camila Cavallo con su hija Alma (Foto: Movilpress)

Agustina Casanova y su hija Bianca (Foto: Movilpress)

Nati Franzoni con sus hijos (Foto: Movilpress)

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín (Foto: Movilpress)

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