El viernes 5 de junio, Gustavo Méndez encendió la noche porteña con un cumpleaños inolvidable en un salón de Colegiales. Entre risas, brindis y mucho baile, el panelista de La Mañana con Moria compartió la velada con sus compañeros y un grupo de invitados que hicieron del evento una verdadera fiesta.

El salón se llenó de energía desde el primer momento, con la música marcando el ritmo de una noche que tuvo de todo: abrazos, fotos, una torta elegida especialmente para la ocasión y, por supuesto, muchas copas al aire.

Entre los presentes se destacaron figuras como Moria Casán, Mario Massaccesi, Naza Di Serio, Valentina Salezzi, Guillermo Barrios, María Fernanda Callejón, el Dr. Guillermo Capuya, Federico Seeber, Alejandro Cipolla, el Rifle Varela y Mimi Alvarado. No faltaron tampoco la pareja del cumpleañero y otros invitados que hicieron de la noche un verdadero desfile de glamour y buena onda.

Foto: Movilpress

Las fotos hablan por sí solas: todos se animaron a la pista, celebrando cada momento de la noche. Gustavo no dejó de sonreír mientras compartía con colegas y amigos, y Moria Casán, como siempre, aportó su toque inconfundible de humor y picardía.

Sin dudas, el festejo fue uno de esos eventos que quedarán en la memoria de todos los que dijeron presente, con un combo perfecto de amigos, famosos y diversión garantizada.

¡Mirá las fotos exclusivas de Ciudad del cumpleaños de Gustavo Méndez con el team de La Mañana con Moria y otras celebridades!

Foto: Movilpress Por: MOVILPRESS

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GUSTAVO MÉNDEZ CONFIRMÓ EL ROMANCE DE FRANCO COLAPINTO CON MAIA REFICCO: “YA SON NOVIOS”

El amor dejó de ser un rumor para convertirse en una certeza: Franco Colapinto y Maia Reficco están oficialmente en pareja. La primicia la dio Gustavo Méndez (en marzo de 2026) en La Mañana con Moria, donde reveló detalles picantes del vínculo que viene creciendo desde hace meses.

“Estamos hablando que ya son novios porque ella se mudó a Madrid para estar cerca de él”, lanzó el periodista, dejando en claro que la relación subió de nivel.

Según contó el panelista, el romance ya venía dando señales, pero ahora se consolidó definitivamente: “Hay que decir, ya se venía comentando que se estaban viendo. Ahora ya son novios”.

Foto: Instagram (@francolapinto)

La historia entre el piloto de Fórmula 1 y la actriz y cantante tuvo un comienzo digno de película: “La primera foto juntos fue a principios de este año, donde empezaron a conocerse, donde ella se puso el casco de él”, relató Méndez, en referencia al guiño romántico que encendió las sospechas.

Pero eso no fue todo. Gustavo también reveló que la relación ya tiene aprobación familiar: “Estuvieron en Mónaco, que también lo vieron juntos, cenando en los mejores restaurantes del mundo”.

Foto: Instagram (@maiareficco)

En paralelo, destacó el perfil internacional de la artista: “Ella tiene 25 años, protagonizó en Broadway varias obras, en Nueva York. Diosa total. Es una mega figura de Estados Unidos y viene de filmar una película en Atlanta con una mega producción”.

Gustavo Méndez: “Estamos hablando que ya son novios porque ella se mudó a Madrid para estar cerca de él”.

Mientras tanto, el piloto argentino sigue enfocado en su carrera, con nuevos desafíos en puerta: “Ahora, dentro de poco, Franco tiene que viajar a Japón, que es donde va a seguir el circuito del año 2026 de la Fórmula 1 y ella lo va a acompañar”.

“Franco Colapinto está muy enganchado”, cerró Méndez, dejando en claro que lo que empezó como “un amor de verano” hoy es una relación consolidada.