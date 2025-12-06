Mientras Franco Colapinto se enfoca en cerrar el año a pura velocidad en el Gran Premio de Abu Dhabi, su mamá, Andrea Trofimczuk, se convirtió inesperadamente en protagonista de una historia viral… pero lejos de los circuitos.

La inmobiliaria en la que trabaja organizó los “Izrastzoff Film Awards 2025”, una entrega de premios para reconocer a los empleados que participaron en distintos videos publicados en redes sociales.

Crédito: Instagram

ANDREA TROFIMCZUK, ENTRE RISAS Y TERNAS INESPERADAS

Previo al evento, la entrevistaron y no dudó en contar, con humor, en qué categoría estaba nominada: “Creo que a mejor actriz. Creo que se equivocaron”, bromeó entre carcajadas.

Los rubros incluían opciones como “Más viral”, “Mejor actor”, “Revelación”, entre otros. Aunque finalmente no resultó ganadora, la experiencia dejó anécdotas y mucho cariño de parte de sus compañeros.

La mamá de Franco Colapinto fue nominada a un llamativo premio mientras él se prepara para Abu Dhabi. Crédito: Instagram.

Uno de los momentos más tiernos apareció en redes:En un video donde Andrea actuaba para la inmobiliaria, Franco Colapinto no solo dejó su like, sino que también comentó: “Qué genia esta broker”