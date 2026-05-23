En medio de una ola de rumores y versiones cruzadas, Emilia Mernes decidió ponerle fin a las especulaciones sobre su vida personal. En diálogo con el programa LAM respondió sin vueltas sobre su relación con Duki y los supuestos conflictos con Tini Stoessel y otras artistas como María Becerra.

La cantante fue consultada sobre cómo vivió los últimos meses marcados por críticas y cuestionamientos: “Muy bien. Bueno, con Duki bien como siempre, nos han inventado miles de cosas y seguimos más fuertes que nunca y lo mismo con lo otro, no tengo mucho para decir la verdad”, aseguró Emilia, dejando en claro que la pareja sigue unida.

Emilia Mernes habló de los rumores de crisis con el Duki y de la pelea con Tini Stoessel (Foto: captura de América).

Sobre su vínculo con Tini, la cantante fue consultada sobre su tuvo una charla con su colega tras las declaraciones en su contra que esta hizo en sus shows: “Sí, no voy a decir mucho más que esto, pero gracias por preguntar”.

Emilia Mernes habló de los rumores de crisis con el Duki y de la pelea con Tini Stoessel (Foto: captura de América).

Ante la pregunta sobre si se dijeron muchas mentiras en este tiempo, la artista fue tajante: “La verdad que sí, muchas mentiras y bueno, no puedo salir a desmentir cada vez que inventan tantas cosas, así que nada, eso”.

Emilia reconoció que las versiones falsas la afectan, pero prefiere no entrar en detalles. “Sí, duelen, pero bueno, la verdad es que me rodeo de… No, no voy a entrar en detalle, no es necesario, ya se sabe, yo ya dije lo que tenía que decir, ya hablé”, expresó.

QUÉ DIJO EMILIA MERNES SOBRE LAS INFIDELIDADES CON FUTBOLISTAS DE LA SELECCIÓN QUE LA INVOLUCRARON

Cuando el cronista de LAM le preguntó si hubo infidelidades con futbolistas de la Selección argentina y si lo hablaron con Duki, Emilia Mernes cortó el tema: “No, nada que decir sobre eso. Preguntame por mi música que tengo ahí un disco trabajando”.

Lejos de los escándalos, Emilia se enfocó en lo que viene para su carrera. “Estoy haciendo mi disco, se vienen muchas cosas, así que estén atentos los fans, les mando un beso a todos”, adelantó. y cuando indagaron sobre si los rumores opacan lo lindo de la música, la artista fue contundente: “No importa, ya está”.

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