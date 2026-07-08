A 20 días de que Florencia Peña anunciara por error la muerte de Jorge Messi, el papá de Lionel Messi, durante El Show del Verano por Luzu TV, Marley rompió el silencio tras las fuertes críticas que recibió por no pronunciarse públicamente sobre el conflicto que terminó con la salida de la actriz del canal de Nicolás Occhiato.

Desde Atlanta, luego del épico triunfo de la Selección Argentina ante Egipto por la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el conductor de Telefe le envió un audio de WhatsApp a Ángel de Brito, quien lo reprodujo al aire de LAM.

Qué dijo Marley sobre su relación con Flor Peña en pleno conflicto con Luzu TV y Nico Occhiato

En su mensaje, Marley dejó en claro que su vínculo con Florencia Peña sigue intacto: “Mi relación con Florencia está en su mejor momento. Hablo con ella todos los días. Cuando ella está triste, yo estoy para levantarle el ánimo. Siempre estamos hablando”.

Además, reveló que también mantiene diálogo con Nicolás Occhiato y que intenta acercar a las partes para destrabar el conflicto.

“Yo también me reuní con Occhiato. Estoy como intermediario y esperando que ellos dos se reúnan. Si se juntan y deciden volver, volveremos”, reveló Marley.

En pleno escándalo, Marley rompió el silencio sobre Flor Peña, Nico Occhiato y Luzu TV

El conductor también desmintió las versiones que aseguraban que se había alejado de la actriz.

“Toda esa teoría de que no hablo con Flor y que voy a hacer algo solo es mentira. Hablo con Flor todos los días y no todo se hace en cámaras. A veces las relaciones de amistad pueden ser privadas, pero como veo que el tema escala y no se detiene, hablo”, explicó desde el Mundial.

Sobre el futuro laboral de ambos, Marley explicó que Florencia Peña no tiene intenciones de iniciar acciones legales contra Luzu TV y que su prioridad es resolver el conflicto mediante el diálogo.

“Florencia me dijo que no está judicializando el tema, que no va a hacer un juicio. Lo que quiere es juntarse con Occhiato y entre los dos definir si volvemos con el programa. En caso de no volver, haré otra cosa, en otro lado, con Florencia”, detalló el conductor de Por el Mundo.

Para cerrar, expresó su deseo de que el ciclo pueda regresar a la pantalla de Luzu: “Con Flor quedamos en no hablar para no enchastrar la cancha. La idea es hacer el programa juntos nuevamente. Ojalá sea en Luzu y que Occhiato decida reunirse con Florencia para hablar de sus diferencias”.