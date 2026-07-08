El Mundial 2026 ya está en los cuartos de final y, como cada vez que la Selección Argentina sale a la cancha, la pasión de los hinchas se hace sentir con fuerza. Esta vez, el aliento tiene una nueva banda sonora: “La cuarta estrella”, la canción que se transformó en furor entre los fanáticos y acompaña cada paso del equipo dirigido por Lionel Scaloni en Estados Unidos.

El tema, que toma la melodía de “No me arrepiento de este amor” de Gilda, fue creado por Pablo Quintana, conocido como Palmito Música. Hincha de Rosario Central, Palmito viajó al Mundial tras superar varios obstáculos y fue contratado por la TV Pública para generar contenido.

Leo Messi y la Selección Argentina (Foto: Instagram @afaseleccionen)

Según le contó a La Nación, el artista buscó una letra que reflejara la identidad futbolera argentina: “Pensé sobre qué canción se podía hacer y elegí a la reina de la cumbia. Agarré la primera frase y, a partir de ahí, empezó a bajar el resto de la letra”.

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EL FENÓMENO VIRAL DE “LA CUARTA ESTRELLA” Y SU IMPACTO EN LA SELECCIÓN ARGENTINA

La canción conecta de inmediato con el sentimiento popular. Recupera la emoción de la conquista en Qatar y suma el deseo de volver a ser campeones. Uno de los versos más coreados dice: “Ganamos la tercera con Lionel, queremos ser campeones otra vez”. Además, la letra apela a la memoria y la revancha, recordando la copa que la Selección de Diego Maradona no pudo levantar hace 32 años en EE.UU.

Leo Messi y la Selección Argentina (Foto: Instagram @afaseleccionen)

El estribillo final se convirtió en el grito más fuerte de las tribunas: “Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo, Argentina, quiero verte bicampeón”. Así, la canción resume la memoria histórica, el respeto por las leyendas y la ilusión de una generación que se acostumbró a ganar.

LA LETRA COMPLETA DE “LA CUARTA ESTRELLA”

Soy hincha de la selección

La aliento con el corazón

Ganamos la tercera con Lionel

Queremos ser campeones otra vez

Y 32 años después

La Scaloneta va a vengar

La Copa que le robaron al Diez

La que no nos dejaron levantar

Quiero ver la cuarta estrella

Brillar en la camiseta

Soy argento de la cuna hasta el cajón

Por Malvinas

Por el Diego

Por la última de Leo

Argentina quiero verte bicampeón.

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