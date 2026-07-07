Después de la histórica remontada de la Selección Argentina, que venció 3 a 2 a Egipto y selló su clasificación a los cuartos de final, Lionel Messi reapareció en las redes sociales con un mensaje que reflejó la emoción de todo el plantel.

El capitán compartió una serie de imágenes del vibrante encuentro, en las que se lo puede ver junto a sus compañeros jugando y celebrando una victoria inolvidable, y acompañó las postales con unas palabras que rápidamente se hicieron virales.

Fiel a su estilo, Messi eligió un mensaje breve, pero cargado de sentimiento para destacar el espíritu del equipo dirigido por Lionel Scaloni: “Este equipo no baja los brazos nunca. Qué locura lo de hoy, otra vez... ¡¡¡este grupo es INCREÍBLE!!! Vamosssss AR”, escribió el rosarino junto a las imágenes del partido.

Foto: Instagram (@leomessi) Por: Fabiana Lopez

La publicación no tardó en explotar de reacciones, con millones de “me gusta” y miles de comentarios de hinchas y figuras que celebraron la clasificación de la Albiceleste.

Leo Messi: “Este equipo no baja los brazos nunca. Qué locura lo de hoy, otra vez... ¡¡¡este grupo es INCREÍBLE!!! Vamosssss AR”.

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MIRTHA LEGRAND REVELÓ QUE LLORÓ TRAS EL TRIUNFAZO DE LA SELECCIÓN ARGENTINA Y QUE LLAMÓ A LA MAMÁ DE MESSI

La histórica victoria de la Selección Argentina despertó una ola de festejos en todo el país y Mirtha Legrand no fue la excepción. La conductora habló en vivo con TN tras el triunfo y compartió la profunda emoción que sintió durante el partido, al punto de quebrarse en llanto.

Además, reveló que apenas terminó el encuentro se comunicó con Celia, la mamá de Lionel Messi, para felicitarla por la actuación del capitán argentino. Con su característico entusiasmo, Mirtha dejó en claro cuánto disfrutó la clasificación de la Selección.

“Lloré de emoción. ¡Qué emoción! Hablé con la mamá de Messi, también la llamé. Estaba llorando ella también de emoción. Decía: ‘Te amo, Mirtha, te amo, Mirtha’. Fue una llamada rápida de cariño. Estaba muy contenta”, contó.

Foto: Instagram (@mirthalegrand)

La diva aseguró que nunca había vivido un desenlace semejante: “Fue un final soñado, maravilloso. Yo en la vida vi nada igual. Emocionadísima. Al final lloré de emoción. Con esos goles que hicieron... Yo cuando estoy muy emocionada, muy feliz, lloro. Y esta vez lloré porque realmente Argentina puede seguir”.

Si bien destacó el talento del capitán argentino, Mirtha también elogió al resto del plantel: “Uno elogia mucho a Messi porque es factor de todos, pero la verdad es que jugaron una maravilla. Los diez minutos finales fueron fabulosos”, señaló.

Mirtha Legrand: “Lloré de emoción. ¡Qué emoción! Hablé con la mamá de Messi, también la llamé. Estaba llorando ella también de emoción“.

Sobre el penal ejecutado por el rosarino, admitió que sufrió como cualquier hincha: “Sufrí muchísimo. Yo creo que él también sufrió”, confesó. Y cerró con una reflexión que fue muy celebrada: “Yo creo que nos ha unido bastante a los argentinos. Esto ha sido inolvidable. No se viven momentos así”.