La Selección Argentina protagonizó una remontada inolvidable en el Mundial 2026 y se metió en los cuartos de final tras vencer 3-2 a Egipto en un partido que parecía perdido. El equipo de Lionel Scaloni llegó a estar dos goles abajo y sufrió, incluso, un penal atajado a Lionel Messi, pero reaccionó en el tramo final con los tantos de Cristian “Cuti” Romero, el propio capitán y Enzo Fernández para sellar una clasificación épica en Atlanta.

Como ocurrió durante todo el torneo, la familia de Messi dijo presente en las tribunas. Antonela Roccuzzo siguió el encuentro junto a Thiago, Mateo y Ciro, todos vestidos con la camiseta número 10 de la Selección.

El tierno posteo de Antonela Roccuzzo para Messi después de la clasificación de Argentina (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Tras el pitazo final, la rosarina compartió en sus redes sociales una serie de fotos familiares con el campo de juego de fondo y un mensaje que resumió la emoción de la jornada: “Vamos Argentina @leomessi, ya no quedan palabras”.

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Las imágenes rápidamente se viralizaron entre los fanáticos, que celebraron tanto la clasificación como el nuevo capítulo de una historia que parece no tener fin entre Messi y la camiseta albiceleste. El capitán, que había quedado en el centro de las críticas tras desperdiciar un penal en el primer tiempo, terminó siendo decisivo: asistió a Cuti Romero para iniciar la remontada y luego convirtió el 2-2 antes de que Enzo Fernández desatara la locura con el gol del triunfo en tiempo de descuento.

El tierno posteo de Antonela Roccuzzo para Messi después de la clasificación de Argentina (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

El sufrimiento en las tribunas fue tan intenso como dentro de la cancha. Antonela y los hijos del capitán acompañaron cada jugada desde su ubicación en el estadio y explotaron de felicidad cuando Argentina consiguió dar vuelta un resultado que parecía sentenciar la eliminación del vigente campeón del mundo.

El tierno posteo de Antonela Roccuzzo para Messi después de la clasificación de Argentina (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Las postales familiares reflejaron el alivio y la alegría compartida por miles de hinchas argentinos presentes en Atlanta. El posteo de Antonela fue uno de los más comentados por resumir el sentimiento de millones de argentinos tras un partido para el recuerdo.

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