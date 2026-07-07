Este martes Argentina logró una hazaña increíble en el Mundial 2026 al remontar un 2-0 frente a Egipto con goles de Cuti Romero (79´), Lionel Messi (83’) y el aporte fundamental de Enzo Fernández a los 93’ que fue celebrado por Valu Cervantes, sus hijos y la familia del futbolista desde la tribuna.

En un partido sin concesiones que podría haber significado la eliminación directa del equipo de Lionel Scaloni en los 8vos de final, algo que no ocurría desde 1994, Cuti, La Pulga y Enzo lograron la hazaña de romper la valla casi infranqueable de Mostafá Shobeir.

El emocionante festejo de la familia de Enzo Fernández tras el gol ante Egipto (Foto: Instagram @valucervantes)

Desde las tribunas, Valu filmó el festejo de toda la hinchada, de la familia de Enzo, y también el de ella y sus hijos ante el tanto salvador de su marido, equivalente a aquel gol histórico ante México en Qatar 2022 que selló un triunfo fundamental de la albiceleste en el mundial que la consagró por tercera vez.

El emocionante festejo de la familia de Enzo Fernández tras el gol ante Egipto (Foto: Instagram @valucervantes)

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“DIOS HA RESUCITADO”: LA REACCIÓN DE LA PRENSA INTERNACIONAL ANTE EL AGÓNICO TRIUNFO DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

La selección argentina protagonizó otra vez uno de los partidos más impactantes del Mundial 2026 al revertir un 0-2 frente a Egipto en los octavos de final y quedarse con la victoria por 3-2. El equipo dirigido por Lionel Scaloni mostró carácter y fútbol para avanzar a cuartos de final, y la prensa internacional no tardó en reflejar la magnitud de la hazaña.

Entre los titulares más llamativos, el diario español AS sorprendió con un contundente “Dios ha resucitado”, en referencia a Lionel Messi, quien fue clave con un gol y una asistencia en la remontada. En su crónica, el medio destacó que la Albiceleste “volvió a caminar por el alambre” y calificó el desenlace como “una proeza que vuelve a situar a su líder en el Olimpo y a Enzo Fernández, el autor del último gol en el 92′, en lo más alto de este maravilloso deporte”.

El titular de As sobre la victoria de Argentina sobre Egipto (Foto: captura https://as.com/america/)

Por su parte, Marca puso el foco en las polémicas arbitrales del francés Francois Letexier, quien anuló correctamente un gol a Egipto y sancionó un penal que Messi no pudo convertir. El medio tituló: “¡Remontada faraónica y polémica de Argentina!”, y su periodista Juan Castro definió a Messi como “un extraterrestre”, resaltando que “a la campeona del mundo, y al ‘Dios’ Messi, no se le tumba tan fácil”.

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