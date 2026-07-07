La histórica victoria de la Selección Argentina despertó una ola de festejos en todo el país y Mirtha Legrand no fue la excepción. La conductora habló en vivo con TN tras el triunfo y compartió la profunda emoción que sintió durante el partido, al punto de quebrarse en llanto.

Además, reveló que apenas terminó el encuentro se comunicó con Celia, la mamá de Lionel Messi, para felicitarla por la actuación del capitán argentino. Con su característico entusiasmo, Mirtha dejó en claro cuánto disfrutó la clasificación de la Selección.

“Lloré de emoción. ¡Qué emoción! Hablé con la mamá de Messi, también la llamé. Estaba llorando ella también de emoción. Decía: ‘Te amo, Mirtha, te amo, Mirtha’. Fue una llamada rápida de cariño. Estaba muy contenta”, contó.

Foto: Instagram (@mirthalegrand)

La diva aseguró que nunca había vivido un desenlace semejante: “Fue un final soñado, maravilloso. Yo en la vida vi nada igual. Emocionadísima. Al final lloré de emoción. Con esos goles que hicieron... Yo cuando estoy muy emocionada, muy feliz, lloro. Y esta vez lloré porque realmente Argentina puede seguir”.

Si bien destacó el talento del capitán argentino, Mirtha también elogió al resto del plantel: “Uno elogia mucho a Messi porque es factor de todos, pero la verdad es que jugaron una maravilla. Los diez minutos finales fueron fabulosos”, señaló.

Sobre el penal ejecutado por el rosarino, admitió que sufrió como cualquier hincha: “Sufrí muchísimo. Yo creo que él también sufrió”, confesó. Y cerró con una reflexión que fue muy celebrada: “Yo creo que nos ha unido bastante a los argentinos. Esto ha sido inolvidable. No se viven momentos así”.

Mirtha Legrand: “Lloré de emoción. ¡Qué emoción! Hablé con la mamá de Messi, también la llamé. Estaba llorando ella también de emoción“.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

PAMPITA Y MARTÍN PEPA, A LOS BESOS EN EL MUNDIAL 2026: LAS IMÁGENES QUE CONFIRMAN QUE ATRAVIESAN SU MEJOR MOMENTO

Carolina “Pampita” Ardohain y Martín Pepa volvieron a convertirse en noticia, pero esta vez por una tierna demostración de amor que quedó registrada en pleno Mundial 2026.

La modelo y el empresario fueron captados intercambiando apasionados besos mientras disfrutaban de la previa de uno de los partidos de la Selección Argentina en Estados Unidos. Las imágenes, que rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales, fueron compartidas por la cuenta oficial de X (antes Twitter) de LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito por América.

En las capturas, obtenidas de un video grabado por otros hinchas presentes en el lugar, se puede ver a Pampita y Martín muy compinches, abrazados y completamente ajenos a las miradas de quienes los rodeaban. Ambos dijeron presente para acompañar a la Scaloneta en una jornada cargada de emoción mundialista.

Foto: Captura de video de X (@elejercitodelam)

Lejos de esconderse, la pareja se mostró relajada y enamorada en medio del clima festivo que se vive en el país norteamericano. Los besos y gestos de cariño no pasaron inadvertidos y rápidamente despertaron la atención de los fanáticos.

Las imágenes llegan en un momento de plena felicidad para la conductora, que disfruta de su relación con Martín Pepa mientras combina viajes, trabajo y compromisos personales. Esta vez, el escenario elegido para sellar su amor fue nada menos que la máxima cita del fútbol mundial.

Foto: Captura de video de X (@elejercitodelam)

Con estas postales románticas, Pampita y Martín Pepa dejaron en claro que su historia sigue avanzando a paso firme y que el amor atraviesa uno de sus momentos más sólidos.