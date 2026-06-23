Pampita volvió a captar todas las miradas con una serie de imágenes desde Miami Beach. Mientras el MUNDIAL™ concentra la atención de los fanáticos del fútbol en Estados Unidos, la modelo y conductora eligió un look de playa que no pasó inadvertido: una bikini blanca con tiras celestes que evocó de inmediato los colores argentinos.

El diseño, de líneas simples y estética minimalista, estuvo compuesto por un corpiño triangular y una bombacha cavada, una de las siluetas más elegidas de la temporada. Fiel a su estilo, completó la apuesta con anteojos de sol negros de formato pequeño, el cabello suelto al natural y accesorios discretos que dejaron todo el protagonismo al traje de baño.

EL LOOK DE PAMPITA QUE FUSIONÓ SENSUALIDAD Y PASIÓN FUTBOLERA

Más allá de su impronta veraniega, la combinación de blanco y celeste aportó un guiño inevitable al clima mundialista que se vive por estos días. Desde una caseta de playa y con el mar de fondo, Pampita posó con naturalidad y confirmó una vez más su capacidad para convertir prendas básicas en tendencias.

Pampita con su look mundialista de playa en pleno MUNDIAL™ (Foto: Instagram/@pampitaoficial).

Las fotografías rápidamente se multiplicaron en redes sociales, donde sus seguidores destacaron la elección cromática del look. Con una propuesta fresca, elegante y alineada con el contexto deportivo del momento, la modelo volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las principales referentes de moda y estilo de la Argentina.

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