Pampita volvió a captar todas las miradas con una serie de imágenes desde Miami Beach. Mientras el MUNDIAL™ concentra la atención de los fanáticos del fútbol en Estados Unidos, la modelo y conductora eligió un look de playa que no pasó inadvertido: una bikini blanca con tiras celestes que evocó de inmediato los colores argentinos.
El diseño, de líneas simples y estética minimalista, estuvo compuesto por un corpiño triangular y una bombacha cavada, una de las siluetas más elegidas de la temporada. Fiel a su estilo, completó la apuesta con anteojos de sol negros de formato pequeño, el cabello suelto al natural y accesorios discretos que dejaron todo el protagonismo al traje de baño.
EL LOOK DE PAMPITA QUE FUSIONÓ SENSUALIDAD Y PASIÓN FUTBOLERA
Más allá de su impronta veraniega, la combinación de blanco y celeste aportó un guiño inevitable al clima mundialista que se vive por estos días. Desde una caseta de playa y con el mar de fondo, Pampita posó con naturalidad y confirmó una vez más su capacidad para convertir prendas básicas en tendencias.
Las fotografías rápidamente se multiplicaron en redes sociales, donde sus seguidores destacaron la elección cromática del look. Con una propuesta fresca, elegante y alineada con el contexto deportivo del momento, la modelo volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las principales referentes de moda y estilo de la Argentina.
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